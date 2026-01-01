愛玩車／極致奢華 現代Palisade台北車展露臉

第二代大改款的旗艦豪華休旅Palisade在台北車展亮相，預計2026年第二季正式上市。（圖／林昱丞攝影）





Hyundai現代汽車於「2026 台北新車暨新能源車大展」上，首次亮相第二代大改款的旗艦豪華休旅Palisade，而且展的是最頂規的版本Palisade Calligraphy，預計2026年第二季在台灣上市。除了Palisade外，總代理南陽實業也公布2026年的計畫，將會建構完整乘用車產品線，同時也會以一年一輛的頻率引進新能源與商用車產品。

大還要更大 全員皆舒適的Palisade

車頭採用大面積的水箱護罩，並整合LED頭燈，整體看起來更為霸氣。（圖／林昱丞攝影）

全新Palisade於2024年底在韓國發表，捨棄上一代較為圓潤的外型，朝著品牌家族更為方正的設計語彙前進。車頭採用大面積的水箱護罩，並整合LED頭燈，整體看起來更為霸氣，再加上左右兩側垂直的LED日行燈組，增添未來科技感受；下方氣壩具備主動進氣調節功能，因此就算造型方正，風阻係數仍有不錯的0.31 Cd。

廣告 廣告

全新Palisade車側維持剛烈的線條，整體比例放大。（圖／林昱丞攝影）

全新Palisade車側維持剛烈的線條，整體比例放大，車長與軸距皆有增加，同時又縮短了前懸，造就更好的空間表現，往後延伸的後車廂空間營造出厚實高級的輪廓，且D柱前方的大面積玻璃，讓第三排乘客也能有更開闊的感受。而Palisade Calligraphy版本足踏21吋輪圈，展現超過五米車長的霸王之色。

垂直尾燈放置在兩側車體上，保持大面積尾門的完整性。（圖／林昱丞攝影）

車尾呼應車頭設計手法，垂直尾燈放置在兩側車體上，保持大面積尾門的完整性，結合巨大的廠徽與橫置的「PALISADE」字樣，十分有威嚴，但因上方的不規則尾翼造型，讓車尾也不會過於呆板，仍有一定程度的運動氛圍。

白色調搭配淺色的木質與織布材質，呈現居家的溫暖感。（圖／林昱丞攝影）

全新Palisade車艙極致奢華，展車使用白色調搭配淺色的木質與織布材質，呈現居家的溫暖感。視覺焦點為雙12.3吋曲面數位儀表與中央資訊螢幕，中央鞍座的設計提升了座椅的寬敞感，並採用高級材料包覆，配有具備散熱風扇的15瓦無線充電板，可完美支援無線Apple CarPlay與Android Auto。前座採舒壓座椅，可減輕長途行駛的疲勞。

引進台灣的Palisade預計會採用七人座配置，第二排為獨立雙座。（圖／林昱丞攝影）

引進台灣的Palisade預計會採用七人座配置，第二排為獨立雙座，可電動多項調整，配合第三排的一鍵傾倒功能也為電動，展現十足的高級感。第三排同為電動調整，且有加熱功能。現代汽車強調，全車座位皆有置杯架與100瓦高速USB-C充電孔。

第三排同為電動調整，且有加熱功能。（圖／林昱丞攝影）

動力方面，Palisade搭載2.5升渦輪油電混合動力（Hybrid），最大綜效馬力為329匹，峰值扭力則是46.9kgm；另外續航里程將逼近1,000公里，且有停車持續供電的功能（Stay Mode），大幅提升整體用車的便利性。

2026年展望 第四季有國產車

2026年第一季的新車款為在2025年底上市的純電小車Inster（右）。（圖／林昱丞攝影）

南陽實業表示，2026年第一季的新車款為在2025年底上市的純電小車Inster，將陸續開始交車；第二季則由全新Palisade擔綱；第三季則是使用1.6升汽油渦輪Hybrid油電動力的Staria車型，與QT700 7.8噸商用車；第四季會有全新的國產車型登場。

更多東森新聞報導

愛玩車／特斯拉台北車展全家族到齊 還有機器人

連訂92筆蛋糕低價轉售 名店提告求償60萬

愛玩車／「純粹駕馭樂趣」 台北車展馬自達展概念跑車

