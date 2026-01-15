愛玩車／歡慶50歲 福斯首推Golf GTI特仕版

Golf GTI冰影純粹版擁有專屬冷冽冰澈藍車色。（圖／台灣福斯汽車提供）





為慶祝GTI問世50週年，Volkswagen福斯「Golf GTI冰影純粹版」以紀念首發之姿登場，其擁有專屬冷冽冰澈藍車色，並結合湛黑車頂與Black Style黑化風格套件，再搭配GTI專屬X型前霧燈、紅色煞車卡鉗與雙出排氣尾管。台灣福斯汽車表示，Golf GTI冰影純粹版建議售價為147.8萬元，其適用政府汰舊換新減徵貨物稅最高10萬元後，入手價自137.8萬元起。

承襲八代演進的深厚底蘊，台灣福斯汽車正式導入2026年度產品布局的首波重點之作，更是歡慶經典GTI 50週年的首發之作，Golf GTI 冰影純粹版，作為今年首發登場的特仕車型，不僅為Golf家族展開新篇章，更以更鮮明的性能識別與專屬設計語彙，為掀背車級距注入全新風格選擇。

大量專屬配置 成就Golf GTI冰影純粹版獨特性

專屬冷冽冰澈藍車色結合湛黑車頂，獨特個性十分帥氣。（圖／台灣福斯汽車提供）

Golf GTI冰影純粹版以冷冽而內斂的簡約美學為設計主軸，將原本需額外選配、價值1萬元的冷冽冰澈藍車身烤漆，納為專屬特仕配置，搭配運動化湛黑車頂，形塑低調卻極具張力的鋼砲輪廓。並且結合Black Style黑化風格套件，包含黑化風格頭燈組、後視鏡、水箱護罩飾條，以及後窗與後檔隱私玻璃，進一步強化整體性能氣息。標誌性的GTI專屬X型前霧燈、迎賓照地燈與專屬外觀徽飾，搭配高性能紅色煞車卡鉗與運動化雙出排氣尾管，同樣都列為標準配備。

Black Style黑化風格套件包含黑化風格頭燈組、後視鏡、水箱護罩飾條，以及後窗與後檔隱私玻璃。（圖／台灣福斯汽車提供）

Golf GTI冰影純粹版動力核心搭載EA888 EVO4 2.0 升 TSI渦輪增壓引擎，可輸出265匹最大馬力與37.7kgm峰值扭力，以線性飽滿、隨傳隨到的動力反應，同時結合GTI專屬前軸電子液壓式限滑差速器VAQ與Vehicle Dynamic Manager車輛動態管理系統，在激烈操駕或高速過彎時，能精準分配扭力至前軸內外輪，帶來更穩定的操控回饋。

高性能紅色煞車卡鉗。（圖／台灣福斯汽車提供）

座艙空間同樣延續GTI精神，配備GTI經典格紋跑車座椅、多功能運動方向盤與GTI專屬運動化儀表介面；另外搭載Discover Pro 12.9吋觸控式多媒體資訊系統（MIB4）與 HUD 抬頭顯示器（投影式）。照明科技方面，標配IQ.LIGHT：HD Matrix矩陣式LED頭燈組（附DLA動態頭燈自動切換） 與3D幾何序列式動態尾燈，並且結合廠徽光標定位燈與連貫式LED水箱護罩定位燈，透過LED燈管勾勒Volkswagen品牌標誌。

座艙空間同樣延續GTI精神，配備GTI經典格紋跑車座椅、多功能運動方向盤與GTI專屬運動化儀表介面。（圖／台灣福斯汽車提供）

售價方面，Golf GTI冰影純粹版為147.8萬元，如再加上政府汰舊換新減徵貨物稅最高10萬元後，入手價自137.8萬元起。另外台灣福斯汽車限時推出GTI售後配件優惠組，內含19吋Warmenau Black黑化風格鋁圈、GTI動態輪圈蓋、GTI汽門嘴蓋與Oettinger車頂尾翼等四項原廠與性能品牌配件，限時優惠價15萬元。