愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位
寶嘉聯合旗下的大台北地區經銷夥伴──「星聯汽車」，於11月19日宣布「台北市北投新車展示暨授權服務廠」正式落成啟用。寶嘉聯合表示，該全新據點同步整合了PEUGEOT與CITROËN雙品牌的展示空間，並配置多品牌授權服務廠，提供從新車賞購到專業維修保養的一站式服務，以更完整的品牌體驗迎接大台北地區的消費者及車主。
「台北市北投新車展示暨授權服務廠」位於台北市北投區承德路七段389號，其位置條件極佳，除了倚靠承德路主幹道之外，更是便利連結天母、士林、關渡、八里及淡水等主要生活圈，是寶嘉聯合在北台灣交通便捷、服務密度完善的新車展示與維修服務全新據點。據點周邊綠意與城市節奏交織，使展示中心以法式優雅結合自然元素打造空間風格，呈現PEUGEOT與CITROËN所代表的都會生活美學，營造專屬品牌的沉浸式賞車體驗。
建物外觀採大面積玻璃引入自然光線，樹影光影層疊，使室內呈現明亮、開放且富生命力的視覺表現。展示空間以流暢動線搭配新世代品牌識別，讓來訪者在綠意、光影與法式美學之間自在穿梭；從開闊展示區到沉穩休憩空間，每一處細節皆以細膩設計語彙鋪陳。鬧中取靜的空間氛圍，亦使北投據點成為北台灣兼具功能性與美感的全新汽車獨特服務地標。
寶嘉聯合認為，「台北市北投新車展示暨授權服務廠」整合STELLANTIS集團多品牌服務能量，提供PEUGEOT、CITROËN等品牌車主專業完整的維修與保養服務，進一步強化大台北地區的售後服務量能。此新據點的加入，使星聯汽車在大台北地區售後網絡更為綿密，為消費者帶來更安心、便捷的服務體驗。授權服務廠以車主需求為核心規劃，從保修動線、人員配置到休憩空間皆全面優化，可快速服務周邊主要生活圈車主。以「便利、安心、效率」為宗旨，滿足都會區車主日常維修保養的全面需求。
星聯汽車總經理徐文勇表示，北投據點的啟用，是我們落實「在地深耕、區域拓展」目標的重要一步。未來我們將透過更綿密的展示與服務網絡，與車主建立更長期的信任關係，並將PEUGEOT與CITROËN的法式獨到魅力帶入更多城市生活圈。
星聯汽車 | 全新「台北市北投新車展示暨授權服務廠」
地址：台北市北投區承德路七段 389 號
電話：新車 02-7724-5200 分機 4
售後服務 02-7724-5201 分機 3
展示中心營業時間：09:00－21:00
授權服務廠營業時間：08:30－17:30
