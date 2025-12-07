愛玩車／法系車雙雄年終健診活動 時間延長更方便

法系車廠雙品牌PEUGEOT與CITROËN台灣總代理寶嘉聯合日前宣布，正式啟動「2026 樂團圓‧升級新體驗」年終健診服務活動。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





歲末年終將近，各品牌陸續推出車主回廠服務活動。法系車廠雙品牌PEUGEOT與CITROËN台灣總代理寶嘉聯合日前宣布，正式啟動「2026 樂團圓‧升級新體驗」年終健診服務活動，為車主在春節返鄉與年節出遊前，提前做好車輛檢查與保養準備。為讓更多車主能充裕安排回廠時間，今年活動檔期自往年的兩個月延長至2026年2月14日止。

寶嘉聯合表示，今年的「2026 樂團圓‧升級新體驗」年終健診服務活動，延續品牌持續推動的「全面升級」精神，過去一年間全台授權服務廠針對硬體設施、作業流程與服務動線，皆進行多項調整與升級，包括導入更精準的檢修流程與改善等候區環境，希望讓車主返廠時能有更順暢、舒適的體驗。此次年終健診也藉由延長活動期間，讓車主能依自身行程彈性安排，減少年節前夕維修保養的尖峰壓力。

廣告 廣告

在服務內容方面，「2026 樂團圓‧升級新體驗」年終健診服務活動提供PEUGEOT與CITROËN全車系免費車輛健診，針對車輛主要結構與行車安全項目進行檢查，以協助車主的愛車在冬季使用車輛或春節長途行駛時能保持最佳狀態。寶嘉聯合指出，定期檢查仍是維持車輛性能與行車安全的關鍵環節，尤其在溼冷冬季與長距離行程規劃增加的情況下，更具必要性。

針對回廠保養需求，寶嘉聯合提供多項期間限定優惠。活動期間內，包含定期保養零件與電瓶在內的多款常用零件可享85折優惠，盼以較實惠的維修成本協助車主維持車輛良好運作。同時，也推出鈑金烤漆年終優惠方案，讓車主在歲末安排外觀整新時，能以更親切的價格為愛車換上亮麗外觀。

此外，活動期間若單日消費滿8,888元，還可獲得限量贈品——價值888元的品牌經典折疊旅行袋。寶嘉聯合表示，希望透過實質優惠與生活化的回饋品，讓車主在進行車輛保養的同時，也能感受到品牌的用心與關懷。

寶嘉聯合強調，「2026 樂團圓‧升級新體驗」年終健診服務活動不僅是年度原廠服務的重要組成，也象徵品牌持續強化售後服務品質、提升顧客體驗的努力方向。面對年節交通需求增加，品牌希望協助車主提前完成車輛檢查，降低行車風險，共同迎接安全順心的返鄉與旅遊行程。

更多東森新聞報導

愛玩車／加量不加價 光陽新車125、150同步上市

愛玩車／iRent年度回顧活動 化身遊戲超有趣

愛玩車／福斯汽車「年終回廠」 21項免費車輛健檢

