愛玩車／無限の專屬套件 本田Prelude更帥氣

無限在東京改裝車展上推出本田Prelude改裝套件，其套件僅限量16套相當稀有。（圖／無限提供）





近日登場的2026東京改裝車展上，日本著名汽車改裝品牌MUGEN無限正式發表了為新一代Honda本田Prelude設計的超限量套件「Spec.III」，該消息迅速成為車壇熱門話題。Prelude自復活以來就備受關注，而這次由本田直系改裝廠推出的Spec.III套件，則進一步將這款運動雙門車推向另一個層次，結合經典元素與現代設計，一方面致敬歷史，一方面強化性能與視覺表現。

換上無限套件的Prelude擁有更戰鬥的氣息，雖然性能表現沒有任何提升。（圖／無限提供）

無限此次以限量16套的超稀有配額進行抽選銷售，完全跳脫一般改裝市場的常規做法，其稀有性和收藏價值備受市場與玩家關注，為日本乃至全球汽車文化注入全新話題。

Spec.III套件還包含排氣尾管，讓聲浪更加悅耳動人。（圖／無限提供）

Spec.III套件設計與歷史傳承

無限發表的Spec.III套件是繼1987年推出的Spec.II套件之後，再次為Prelude打造的性能化外觀套件。Spec.II在80年代曾風靡一時，而這款Spec.III套件延續當年的設計精髓，結合經典與現代化特色，其主要內容包含大量碳纖維空力套件，包含前分流器、側裙、後擾流板、底部擴散器和尾翼等，均採用高強度輕量材質製成。這些部件不僅提升車身美感，更具有實際空力效益，且每一組套件皆有專屬車身側貼紙與限量銘牌，讓車主能夠明確辨識的獨特身份。

除了外觀套件之外，無限還提供了懸吊改裝以及高性能煞車皮的選擇。（圖／無限提供）

此外，Spec.III還搭配了無限自家開發的運動化排氣系統，讓原本靜謐的混合動力Prelude換上更具感染力的聲浪。雖然此次套件並未改動引擎本體輸出數據，但透過排氣與空力的強化，傳遞性能車應有的感受。

如果所有選項都購買，不含安裝費的總價達到2,721,240日圓（約新台幣54.5萬元），這還不包括Prelude的售價。（圖／無限提供）

值得注意的是，Spec.III套件並非一般零售發售，由於限量16套的極高稀有度，無限採取了抽選制度來決定最終的購買者。根據官方通知，套件申請期間為2026年1月9日至2月27日，並將於3月19日公布「得獎」名單，中籤者將於6月19日開始接收套件，並透過本田經銷商安裝在自有Prelude車輛上。

與BBS共同開發的19吋鍛造輪圈相當特別，同時也可以降低簧下重量。（圖／無限提供）

除了Spec.III套件本身，無限也提供Prelude車主多種單獨採購的零部件，包括前導流板、側裙、尾翼與碳纖維後部擴散器等。同時，無限還提供了一系列性能和裝飾配件，例如由BBS合作開發的19吋鍛造輪圈、運動型懸吊調以及更高效的煞車皮等。

