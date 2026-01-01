愛玩車／特斯拉台北車展全家族到齊 還有機器人

Tesla台北車展展區。（圖／Tesla提供）





Tesla現身「2026台北新車暨新能源車特展」，展示品牌家族電動車系Model Y、Model 3、Model X與Cybertruck，並完整體現Tesla永續能源解決方案，包含V4第四代超級充電座、第三代壁掛式充電座，與家用儲能產品Powerwall。此外，象徵Tesla創新科技與人工智慧技術的Gen 2第二代Tesla Bot機器人也都有展出。

在台販售車款都來了 一次看個夠

純電休旅車款全新Model Y自6月在台首批交付至今，蟬聯6至9月台灣電動車銷量冠軍，並榮登豪華進口休旅車銷售榜首，現年末大量新車交付持續進行中，Model Y全年度掛牌總數預估將突破萬輛，再次刷新台灣純電市場紀錄。Model Y全車系標配超過2,100公升的置物空間，Long Range版本續航里程達641公里（WLTP測試標準），並於近日獲交通部臺灣新車安全評等 （TNCAP） 頒發「最佳旅行式車型獎」。

Model 3（左）與Model Y。（圖／Tesla提供）

Model 3煥新版於2024年第二季展開新車交付，當季掛牌總數即突破2,000輛，兼具長續航與絕佳的操控性，並擁有媲美休旅車的載貨空間。今年度第四季Model 3在外觀與配置上進一步提升用車體驗，全車系新增方向燈撥桿與前保桿鏡頭，11月一舉登上台灣電動車掛牌數冠軍，而最受車主青睞的Model 3 RWD後輪驅動版本續航里程更提升至567公里（WLTP測試標準）。

Model X（左）與Model Y。（圖／Tesla提供）

另外旗艦車款Model X新改款於第三季度在台交付，新增環艙全光譜氣氛燈與前保桿鏡頭，配備5至 7人座的Model X擁有2,250公斤拖曳能力與超過2,600公升的置物空間，自動前車門加上標誌性的鷹翼後車門，提供駕駛與乘客最大實用性。Model X車型更提供三馬達全輪驅動的Plaid版本車型，具備1,020匹尖峰功率，可於2.6秒內完成零百加速，極速達 262km/h。

Gen 2第二代Tesla Bot機器人Optimus與Cybertruck。（圖／Tesla提供）

Tesla不僅提供電動車產品展示，也能看到純電皮卡Cybertruck未來概念與Gen 2第二代Tesla Bot機器人Optimus，以及Tesla永續能源完整生態系，包括全新V4第四代超級充電座，和在台亦可購置安裝的家用儲能產品Powerwall，能與太陽能發電系統搭配使用，提供住宅或小型企業全年備援電力不中斷，滿足家中電器與電動車電力需求。

