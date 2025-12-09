愛玩車／特斯拉發功 第四季交車將破6000輛
美國電動車品牌Tesla特斯拉於12月9日公布本季度Model 3與Model Y現貨車款全面完售，隨著季度末大量新車到港，品牌於12月展開大量交付作業。預估第四季新車交付數將突破6,000輛，相較2024年同期成長68%。由於Tesla全球各市場的季度生產均採配額制度，目前台灣新訂單已需排入2026年的生產批次。
延續第三季度的市場表現，Tesla全車系掛牌數曾突破5,700輛，而隨著第四季交車潮到來，本季總掛牌數將再提升，預期迎來超過6,000位準車主。Tesla今年全年在台掛牌總數上看突破15,000輛。Tesla表示，在第四季現貨車已完全售罄的情況下，因每季生產與到港數量皆有限，建議消費者及早下訂，以確保能在當季完成交付，避免排程延後至下一季度。
Tesla指出，今年備受台灣市場矚目的全新Model Y，自6月開始交付以來表現亮眼，連續在6至9月期間奪下台灣電動車銷量冠軍，同時在豪華進口休旅市場中名列前茅。另外全新Model Y也取得歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）五星安全評價，在成人乘客、兒童乘客、弱勢用路人保護與安全輔助系統四大面向均獲得高分。
安全配置方面，Model Y標配高剛性車體、遠側安全氣囊、Tesla Vision純視覺系統以及Autopilot自動輔助駕駛系統，延續其在全球多項權威安全測試中的表現。Tesla亦持續將安全作為核心方向，希望透過一致的高標準讓更多消費者接觸純電車款。
目前Tesla提供部分特定車型的Model 3與Model Y零頭款入主方案，而針對現有Tesla車主，若於本季度內完成新車訂購與交付，可享有FSD或EAP功能免費轉移至新車的優惠，另外可與家用充電安裝規劃的套裝方案，及原廠中古車換購等季節性優惠併用。新訂購Model 3、Model S、Model X的消費者，則可併用車主推薦計劃。
Tesla表示，透過多元的購車方案與靈活選擇，希望進一步支持更多消費者加入純電車行列。隨著品牌在台灣的市場佔有率提升，反映出電動車在台灣的接受度正持續擴大。未來將持續推動能源轉型與電動車普及，並在本地市場維持穩定供應節奏，以滿足不斷提升的需求。
