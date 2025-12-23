愛玩車／特斯拉皮卡獲最高安全獎 歐洲仍無法上路

特斯拉Cybertruck在2025年4月更新過後，獲得了美國IIHS最高榮譽Top Safety Pick+頂級安全獎項。（圖／翻攝自YT@IIHS）





美國電動車製造商特斯拉的電動皮卡Cybertruck，日前在最新一次由美國公路安全保險協會Insurance Institute for Highway Safety（IIHS）進行的撞擊測試中，榮獲Top Safety Pick+頂級安全獎項，成為2025年評鑑中少數獲此殊榮的皮卡車款之一。這代表Cybertruck在車體強度、碰撞防護與主動安全系統方面已達到目前業界的頂尖水準，尤其在大型皮卡安全性長期被質疑的背景下更具意義。

廣告 廣告

獲得Top Safety Pick+的皮卡只有兩輛，除了Cybertruck之外，另一輛是豐田的Tundra。（圖／翻攝自IIHS）

根據IIHS官方資料顯示，這項最高安全評價是基於Cybertruck在2025年4月後生產的車型，Tesla針對底盤以及腳部空間有進行結構性改造，讓車輛可以在一系列嚴格測試中取得良好（Good）成績，這當中包括正面偏位小區撞擊與正面偏位中區撞擊測試、側面碰撞測試及高階行人防撞主動系統等。除了碰撞防護外，如要得到Top Safety Pick+的話，還需在頭燈與碰撞預防系統等多項安全子評測中達到標準。

Cybertruck在各項測試表現都相當優異，僅在座椅安全帶提醒或兒童安全座椅安裝易用性方面獲得「可接受」或「邊緣（Marginal）」評價。（圖／翻攝自IIHS）

根據官方測試概況，Cybertruck的前方碰撞預防系統能在包含行人與其他車輛的多種情境下有效避免撞擊，白天與夜間測試皆成功避免碰撞，其中一些測試甚至在時速高達60 km/h的狀況下仍成功避免事故。在車輛結構與乘員防護方面，更新後的前車底盤結構改善了駕駛與乘客艙的碰撞吸能效果，使得在更新版的撞擊試驗中，Cybertruck能維持高安全水準。儘管Cybertruck在一些次要安全項目，例如座椅安全帶提醒或兒童安全座椅安裝易用性方面獲得「可接受」或「邊緣（Marginal）」評價，但這些並未阻止它拿下IIHS最高等級安全獎。

車輛各項撞擊測試的結果都非常優異，而消費者特別關注的「小面積正面偏位小區撞擊」一樣出色。（圖／翻攝自YT@IIHS）

Cybertruck的安全成績在皮卡車市場中相當突出，在2025年公開的IIHS Top Safety Pick+名單中，只有兩款全尺寸皮卡獲得該獎，分別是特斯拉Cybertruck與豐田Tundra。相比之下，其他熱門皮卡如福特F‑150與Ram 1500未能同時符合所有嚴格的撞擊與主動安全測試要求。此外，一些安全排名報導顯示，Cybertruck在與其他電動皮卡例如Rivian R1T競爭時，在整體安全結構表現與主動行人防撞系統方面優勢明顯，尤其在行人與成人穿越測試中表現更穩定，這進一步說明Cybertruck不僅在整車強度改良上有成效，其前瞻安全科技也有助於提升實際使用下的生存機率。

雖然擁有IIHS Top Safety Pick+的殊榮，但是因為其外觀太過銳利，始終無法在歐洲上市。（圖／特斯拉提供）

特斯拉將這次獲得IIHS安全大獎視為對其電動皮卡安全性能的肯定，不過儘管Cybertruck獲得了IIHS的最高安全榮譽，但車輛仍然不符合歐洲標準，歐洲標準非常注重保護車內外人員的安全，這意味著在歐洲銷售的車輛不僅需要良好的外部碰撞防護能力，還需要兼顧行人和騎士的安全。從Cyber​​truck的棱角分明和不鏽鋼車身外部結構來看，它顯然沒有考慮到行人和騎士的安全。 Cyber​​truck需要進行重大重新設計，才能軟化稜角，並用可變形和吸能材料取代不銹鋼車身面板，才能在歐洲販售。

更多東森新聞報導

愛玩車／開車族快看！Mio推免費測速App 挑戰「神盾」王者地位

愛玩車／納智捷7.87億全賣了！鴻華先進推新款電動車

愛玩車／PGO推「J系列購車優惠」 超Q入手更親民

