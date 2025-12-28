愛玩車／特斯拉Cybertruck歐洲有望合法化？

特斯拉Cybertruck因為外觀的許多問題不符合歐洲法規，但現在有瑞士新創公司試圖將這輛車進行合法化改裝。（圖／Teslab提供）





一間位於瑞士的專業改裝與工程工作室日前公布一項突破性進展，成功將特斯拉Cybertruck進行全面拆解與重製，讓這輛車有望在歐洲通過道路合法上路測試，這項進展不僅為長期困擾Cybertruck的歐洲符合法規問題帶來曙光，也引發汽車產業對未來電動皮卡跨區銷售模式的廣泛關注。

Cybertruck合法化的過程相當困難，幾乎是整車重構的情況。（圖／Teslab提供）

特斯拉的Cybertruck自推出以來便以其未來科幻外形與堅固不鏽鋼車身聞名，但其極具爭議的設計在歐洲卻遭遇重大障礙。由於原廠車輛擁有極多直角邊緣、尖銳車身線條及非歐盟標準的結構，該車型至今仍無法在大部分歐洲國家註冊合法上路。這些設計違反了當地對碰撞安全與行人保護的嚴格規範，使得特斯拉自身無法透過正常的產品引進流程進軍該區市場，即便多位個人與經銷商曾試圖引進未改裝的Cybertruck，結果往往是被管理機關扣留甚至退運。這在一定程度上顯示出即便是大型電動車製造商，在面對各國法規時也難以一概適用全球一體化的策略。

目前已經有車輛打造完畢，正在面臨瑞士政府的諸多審查。（圖／翻攝自IG@Teslab.ch）

為安全性符合法規 瑞士工程團隊破解難題

為了突破困局，瑞士的一家改裝公司Teslab AG啟動了對Cybertruck的全面工程改造計畫，這不是一般的外觀加裝或簡單修改，而是將車輛幾乎「拆解到骨架」，進行結構性重建以滿足歐洲的安全及電動車法規要求。這項工程由該公司負責人Raven Seeholzer領軍，他指出原車的尖銳車身邊緣首先成為最大問題。根據歐洲行人安全規範，車輛外殼邊緣不得具有可能對行人造成嚴重受傷的尖角。為此，工程團隊在原裝不鏽鋼板邊緣加裝了彈性橡膠護套，並重新設計前保險桿以強化碰撞吸能效果。

可惜的是瑞士與歐盟的法規並非完全一樣，因此就算通過瑞士當局的核可，也未必可以在其他歐盟地區上路。（圖／翻攝自IG@Teslab.ch）

整車打掉重練 力拚首輛在歐洲合法上路Cybertruck

此外，整車電氣系統也必須全面重寫，包括重新布線、隔離高壓系統、改良ECU電子控制單元以符合歐盟電磁相容與安全測試標準。Seeholzer表示，很多工作實際上已超出一般改裝範疇，幾乎是從頭開始重新打造這輛車。經過長時間的改造與政府測試，這輛重製後的Cybertruck目前已通過瑞士當局的多項重要技術評估，雖然最終路試與註冊尚未正式公告，但負責團隊認為上路合法化「只是時間問題」。這項結果如果成真，將使其成為全球首輛在歐洲合法上路的特斯拉Cybertruck改裝車。

不只是車輛外觀需要重新打造，就連電路系統也需要重做，以符合相關規範。（圖／翻攝自IG@Teslab.ch）

不過瑞士並非歐盟成員國，其道路與安全規範雖貼近歐盟標準，但仍有差異，因此即便在瑞士合法上路，若要在整個歐盟區（如法國、德國、義大利等）全面通過認證，仍會面臨更高門檻與更繁瑣的審核流程，Seeholzer也坦承，取得歐盟認證將是一場長期戰。而且即使獲得道路合法資格，保險承保、車輛分類以及最高重量限制等因素也是後續必須克服的制度議題，例如瑞士規定車輛最大重量為3,500公斤，而改裝後的Cybertruck雖接近此限制，但對載重與用途仍有影響。

特斯拉自己不能解決的問題，現在有改裝廠試圖解決，顯見Cybertruck這輛車有多麼受到歡迎。（圖／Teslab提供）

儘管官方管道尚未引進Cybertruck，但改裝版在車迷與改裝社群中引發熱議。Teslab表示他們已經出售了其中三輛改裝車並接獲約400筆訂單，顯示市場對特斯拉這輛象徵性電動皮卡的渴望仍然強勁。不論最終結果如何，這次的進展已讓業界看到一個新的方向，在全球電動車競爭與地方法規之間，有能力、有創意的產業團隊或許可以「填補廠商無法跨越的縫隙」。而特斯拉Cybertruck是否能真正出現在歐洲街道上，將成為下一個值得關注的國際汽車產業焦點。

