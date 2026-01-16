愛玩車／特斯拉Model Y性能版 在台開放下訂

Tesla Model Y Performance在台開放下訂，售價為249.99萬元起。（圖／Tesla提供）





Tesla特斯拉於1月16日正式開放下定小改款後的Model Y Performance車款，性能更強為該車主要的訴求，0-100 km/h加速為3.5秒，續航里程為598公里（WLTP測試標準）。另外Model Y全車系中央螢幕都升級為16吋。全新Model Y Performance在台售價為249.99萬元起，並同步適用當季度「零頭款」或「月付$9,999 」購車優惠方案。

不畏車重增加 Model Y Performance更快、續航更強

Model Y Performance具有250 km/h的最高時速，僅需3.5秒即可完成零百加速。（圖／Tesla提供）

小改款Model Y於2025年1月登場，臺灣市場在第一時間展開新車預訂，自6月開始在台交付給車主，並蟬聯6、7、8、9月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首。海外市場於8月推出Performance版本，其車長與小改款的一般版本相比，多了6 mm，來到4,796 mm，車高降低為1,611 mm，車重則增加36公斤，來到2,033公斤。

標配21吋Arachnid 2.0輪圈與標誌性紅色煞車卡鉗，搭配主動式懸吊。（圖／Tesla提供）

Model Y Performance擁有極具跑格的外觀設計語彙，配有符合空氣力學的前後保桿、整合於頭燈組的導流孔及全新加長的碳纖維擾流，在高速行駛時提供更穩定的行路體驗。雙馬達全輪驅動，車系標配21吋Arachnid 2.0輪圈與標誌性紅色煞車卡鉗，搭配主動式懸吊，可根據道路狀況及駕駛偏好調整懸吊系統。

配有符合空氣力學的前後保桿。（圖／Tesla提供）

Model Y Performance具有250 km/h的最高時速，僅需3.5秒即可完成零百加速，跟上一代相比縮短了0.2秒。另外全新升級的電池芯具598公里續航里程（WLTP測試標準），比上一代多出了73公里，且充電15分鐘即可補充最高達243公里的續航里程。

同車系同步升級 16吋QHD觸控螢幕更細膩

Model Y全車系跟著Performance版本的推出，一同標配升級為16吋QHD觸控螢幕。（圖／Tesla提供）

Model Y全車系跟著Performance版本的推出，一同標配升級為16吋QHD觸控螢幕，而Performance版本內裝導入碳纖維飾板，前排跑車座椅具通風及加熱功能，及電動調整腿托，並於椅面、車尾同步標識Performance專屬銘牌，也標配專屬的Performance迎賓燈。後排標配8吋觸控螢幕，且後排座椅並具加熱、電調傾角、一鍵傾倒功能。另外Model Y全車系有超過2,100公升的載貨空間。

前排跑車座椅具通風及加熱功能，及電動調整腿托，並於椅面、車尾同步標識Performance專屬銘牌。（圖／Tesla提供）

Tesla表示，本周末全台Tesla體驗店即開放Model Y Performance賞車，車款適用Tesla當季購車禮遇， Model Y與Model 3雙車系皆可零頭款入主，或使用「月付 $9,999」方案輕鬆購車，並可同時搭配滿電出門套裝、車主推薦計劃，與原廠中古車換購等方案。

