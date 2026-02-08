愛玩車／現代雙電池專利曝光 「氮氣加速概念」現身
這兩年全球電動車市場經歷政策波動、補貼調整及消費者信心下降等挑戰，尤其在美國市場需求顯著萎縮的背景下，車廠對電動化的投入面臨考驗。然而，韓國汽車製造商Hyundai現代與Kia起亞近日申請的一項雙電池電動車系統專利引發業界極大關注。這項專利提出了一種全新的電動車布局概念，將傳統單一驅動電池分為「主電池」與「增壓電池」兩部分，有望在不犧牲續航的前提下提升性能表現，並為未來的性能電動車提供新的技術解決方案。
在傳統架構中，電動車一般只有一組高壓主電池負責提供動力，而額外的12V電池則用於車內輔助設備。現代與起亞申請的專利不同之處在於，兩組電池均能獨立驅動電動機，其中一組為容量更大、效率優先的主電池，用於日常行駛需求；另一組則為容量較小但具備高功率輸出能力的「增壓電池」，可在需要時提供短暫的性能爆發。這種架構理念有點類似燃油引擎車上的氮氣加速系統（NOS），透過暫時性的能量提供來提升加速性能，但在電動車系統中則以電力形式實現。
高效主電池搭配「加速電池」 提升性能與效率兼顧
從專利描述來看，這套雙電池系統中主電池仍將承擔車輛大部分的能量需求，其容量大、能量密度高的特性，適合城市通勤或高速巡航，是車輛大範圍行駛的核心。與此同時，增壓電池容量較小，但能在極短時間內釋放大量電流，當系統判斷駕駛者需要高性能輸出時，例如急加速、激烈駕駛或動力模式切換，就會啟動增壓電池與主電池共同為馬達供電。
這種布局的關鍵在於動態管理與整合控制，專利中特別指出，系統將配有電池能量管理與判斷模組，可即時監測主電池與增壓電池的電量狀態、駕駛需求與效率目標，並根據不同情境主動分配電力。這意味著駕駛不需要手動按下類似NOS的按鈕來啟動增壓模式，系統將自動運作，無縫接軌提供所需動力輸出。值得一提的是，這種架構允許駕駛自主覆蓋控制策略，例如選擇忽略增壓電池以延長行駛里程，或在性能模式下確保增壓電池的電量優先充放，這種靈活性讓電動車在面對極端性能需求與日常續航需求時得以更好地平衡。
性能輸出與續航里程的全新平衡模式
目前絕大多數電動車都存在一個技術困境，如果將電池最佳化至最大續航，則在性能輸出上常常有所犧牲；反之，若以高性能為優先，則續航表現往往無法令人滿意。傳統解決方案傾向將電池容量做大，但這會增加成本與重量，對於車輛整體操控性與能耗效率造成負面影響。
現代與起亞的新專利提出的雙電池方案若得以實際量產運用，可能直接打破這個矛盾，主電池可以繼續針對長續航需求，增壓電池則可專注於高功率輸出。從技術角度分析，這相當於將電池模組細分成兩個「功能導向單元」，並透過智慧控制系統讓其協同工作，而非以單一電池同時兼顧所有需求。
對於高性能電動車而言，這意味著未來像Ioniq 5 N、EV6 GT等性能取向車型，不再需要在「要更快還是要更遠」中做出妥協。系統可以根據行駛模式切換，讓電動車在需要爆發力時像性能車一樣輸出大功率，而在普通行駛中又能維持較長的續航里程。
目前這項由現代與起亞共同提出的專利申請仍處於早期階段，公開文件中尚未顯示具體電路配置、實際布局示意圖或預計量產架構，但大致理念已足以引發業內與車迷的廣泛討論。相關報導指出，儘管不清楚現代或起亞是否已在進一步開發原型車或測試平台，但這個專利至少揭露了兩家公司在電動車性能領域布局的新方向。
這種雙電池系統若能量產，對於高性能電動車的競爭格局可能帶來顛覆性影響。傳統上電動車品牌要想提升性能往往透過軟體調校、馬達升級或更大電池容量，而雙電池方案提供了一條全新的技術路徑。它不僅可能降低性能車型的開發成本，同時也可能成為模組化生產的標準配置之一，讓更多車型能夠快速導入高性能功能。
儘管這項專利的技術理念引人注目，但從「專利申請」走向「量產應用」仍有不少挑戰。首先是成本結構與電池製造工藝的現實限制，兩組電池的引入將涉及更複雜的電子控制單元、熱管理系統與安全策略，這可能增加車輛整體成本與開發難度。其次，如何在現有平台上整合雙電池系統、並確保長期耐久性與可靠性，也需大量實車測試與工程驗證。
然而，從消費者需求與車廠研發戰略的角度看，此技術的價值已經顯現。現代與起亞是全球電動車市場重要參與者，在性能與日常使用體驗之間尋求平衡，是未來競爭的重要一環。雙電池系統提供了一種技術可能性，不僅有望催生高性能電動車的新類型，也可能在電動車用戶對高性能與長續航並存的期待中扮演關鍵角色。
