愛玩車／現代露營概念車亮相 純電帶來全新體驗

現代在歐洲CMT車展推出最新的Staria Camper概念車，很有可能在未來進行量產。（圖／現代提供）





全球休閒車與電動車市場加速演進的背景下，Hyundai現代汽車近日於歐洲最大規模之一的休閒車展「Caravan, Motor und Touristik Show（CMT）」中，發表了其最新的「Staria Camper概念車」，這款基於Staria Electric打造的露營概念車，並非簡單的生活車內裝改造，而是涵蓋了從能源供應、空間模組化到智慧科技的整體露營生活解決方案，展示了現代如何在電動車與戶外生活車輛交會的市場空隙中尋求突破。

車輛擁有電動升降車頂，該車頂整合進既有車體空間當中，空氣力學表現依舊優異。（圖／現代提供）

這輛概念車的目的不只是展示技術，而是為了探索「如何將電動休旅車演化成貼近歐洲戶外休閒需求的高級露營車」。現代汽車表明，這款車目前仍處於概念階段，尚未進入量產，但正在積極蒐集來自露營、房車與戶外活動愛好者的意見與回饋，以衡量何時、如何將這輛車正式推向市場。這也代表了現代在電動車戶外生活市場的策略性探索，從單純的電動交通工具延伸到一種「行動生活平台」的思維。

車輛擁有向外延伸的側邊帳，對於露營族來說相當便利。（圖／現代提供）

戶外生活平台而非單純露營車

現代Staria Camper的設計哲學核心是真正讓車輛成為戶外居住與生活的延伸，這款概念車採用前衛的模組化設計，並配備可伸縮的車邊帳與電動升降車頂，不僅能有效增加內部垂直空間，也將駕駛艙與露營生活區無縫串聯。與市面上許多傳統露營拖車或房車相比，Staria Camper將戶外功能直接融合於一輛電動車內，使其無須外掛附加設備便能達到更高的生活便利性。

車尾有著延伸桌的設計，可以讓生活空間更加便利。（圖／現代提供）

同時，現代的設計團隊也考慮到行駛中的實用性與舒適性，升降車頂經過整合設計，降低行駛風噪與空氣阻力，這在電動汽車的能耗管理與舒適性維持上相當重要。另外車頂覆蓋了520W的太陽能板，在理想條件下每天可生成約2.6 kWh的電力，不僅能供應車內電器設備使用，也可能延伸至增加車輛續航表現，這對於追求離網戶外生活的族群來說是一項關鍵特色。

車內座椅可以倒平，成為一張完整的雙人床空間。（圖／現代提供）

智慧玻璃與露營生活的升級

與許多露營車改裝概念不同，Staria Camper將科技與生活便利性整合到每一個細節。例如，在隱私與舒適性方面，車內採用電子調節智慧玻璃，乘客可透過專用觸控螢幕即時調整玻璃透明度，以達到遮蔽外界視線的效果，官方宣稱這種智慧玻璃在紫外線阻隔、熱能隔離與聲音隔絕性上都比傳統玻璃更好，而對於戶外露營長時間停留亦有實質助益。即使如此，車內仍配備了傳統的窗簾作為輔助遮蔽，讓使用者能根據情境選擇最適合的遮蔽方式。

車內擁有小型廚房，並且搭載36公升迷你冰箱。（圖／現代提供）

Staria Camper的外觀大致沿用Staria Electric的基礎，但在功能性上進行了強化。在車尾一側靠近尾燈的位置設計了水與電的外部接駁接口，不僅考量露營用水來源的補充，也便利電力設備的供應。外部後尾門更設計了可展開式後桌與戶外淋浴系統，這對於長時間露營活動、或是在較偏遠地區生活的車友相當實用。

車輛尾部還有著蓮蓬頭設施，搭配帳篷可成為一個小型的淋浴空間。（圖／現代提供）

室內空間的多功能整合

Staria Camper的室內空間可以說是其最大的亮點之一，它不僅能讓使用者睡覺、用餐甚至洗碗與烹飪，後方座椅可折平成平坦的睡眠區域，能舒適容納兩名成人，讓夜宿體驗接近家用床鋪的水平。不僅如此，車內還設計了長型工作檯面，結合了水槽、收納櫃與36公升迷你冰箱，形成一個完整的移動廚房。這個設計搭配可摺疊的內部桌板與多功能插座，大幅提升了露營時的生活品質。

透過車內螢幕可以控制車輛許多功能。（圖／現代提供）

座椅的多向旋轉功能也讓車內成為一個真正的可自由調整活動空間，可以用於社交、休閒與工作。而車內空調控制系統則可以在寒冷夜晚保持舒適溫度，進一步拉近了「露營車」與「移動客廳」之間的距離。對於戶外型生活使用者而言，Staria Camper的室內空間彈性遠超傳統帳篷與車頂帳篷組合的限制，讓露營不再只是睡覺或戶外活動，而是能完整地「在車中生活」。

車內擁有小型客廳空間，即便下雨也可以相當舒適。（圖／現代提供）

雖然現代尚未宣布Staria Camper的量產計畫確切時程，但官方強調正在蒐集來自歐洲乃至全球露營與戶外愛好者的回饋，以評估是否正式推出市場。如果Staria Camper最終量產，它可能加入現代已有的Staria Electric系列。後者目前搭載一具84 kWh電池組，搭配前置電動馬達，最大輸出215匹馬力，在WLTP標準下續航可達400公里，標配的直流快速充電，能讓電量從10％充至80％僅需約20分鐘，對便利性來說提升許多。

車內設計了許多空間小巧思，讓便利性以及舒適性大幅提升。（圖／現代提供）

各大傳統汽車大廠近年紛紛投入電動車與跨界車市場，而現代將電動露營車的生活功能直接與Staria Electric整合，顯示了它不僅要在電動車競爭中穩住腳步，更要在「未來車輛生活化」領域搶佔先機。雖然目前Staria Camper仍是概念車，但它所涵蓋的技術、設計與生活理念，正在逐步勾勒出汽車產業下一個可能的方向，由單一交通工具，轉向真正的「移動生活空間」。未來幾年內，隨著市場回饋的蒐集與技術成熟度提高，像Staria Camper這樣的車型很可能成為汽車市場中的一股新勢力。

