愛玩車／現代Staria中期改款 科技與舒適性升級

現代近日正式推出了2026年式Staria的中期改款車型，這款未來感十足的大型MPV自2021年亮相以來屢獲注目，為了迎合快速變化的市場需求，現代在外觀與內裝方面進行了重點升級，讓這款大型MPV在科技配備、乘坐舒適性及使用便利性上保持領先地位，同時為未來可能推出的純電版本Staria鋪路。

車頭的水箱護罩、頭燈組皆有變化，前衛氛圍更加提升。（圖／現代提供）

外觀方面，新款Staria保留了原先獨特的星艦造型，乍看之下與前款並無太大不同，但仔細比較後可見，車頭燈組與整合式LED光條更顯精緻，下方進氣口的冷卻格柵圖案也進行重新設計，提升辨識度與質感，特別是在高階Lounge車型上，前格柵加入了鍍鉻元素，視覺上與下保桿分離，讓車頭更具立體感與豪華感。此外，新加入的車色，如Classy Blue Pearl與Lounge車型的Galaxy Maroon Pearl也提供消費者更多個性化選擇。

中控與儀表顯示器由原先的10.25吋增至12.3吋，並搭載最新的現代軟體與OTA遠端更新功能。（圖／現代提供）

改款後Staria的內裝科技配置是此次更新的重點之一，中控與儀表顯示器由原先的10.25吋增至12.3吋，並搭載最新的現代軟體與OTA遠端更新功能，讓車內系統能保持在最新狀態，不必依賴實體維修站。中控台重新設計後加入更多實體按鍵控制，取代原本過度依賴觸控的介面，讓駕駛與乘客在實際駕駛操作時能更直覺、方便，另外空調和置物空間也經過重新布局，提升空間實用性；方向盤款式更新、Lounge版更配有電子換檔與便利扶手設計，提升乘坐舒適性與進出便利性，車輛也升級了ADAS先進駕駛輔助功能，藉由升級的感測器與軟體進一步強化安全防護。

中控台重新設計後加入更多實體按鍵控制，取代原本過度依賴觸控的介面。（圖／現代提供）

為了提升中大型MPV的行駛品質與駕乘舒適性，新款Staria的底盤與懸吊系統上也進行了改良。懸吊搭配新的副車架襯套以及Lounge版專用的液壓襯套，有效降低路面震動與噪音，提升在長途行駛中的舒適性。而在隔音方面也有顯著提升，透過更佳的內裝材料與聲學處理，大幅降低高速行駛及不平路面時的風噪和路噪，讓全車乘客都能享受更安靜的車內環境。

更新後的懸吊設置搭配新的副車架襯套以及Lounge版專用的液壓襯套，有效降低路面震動與噪音。（圖／現代提供）

值得注意的是，改款並未改動現有的動力總成，Staria仍提供3.5升V6自然進氣引擎、1.6升渦輪增壓油電動力系統，包括237匹和242匹的動力版本，未來也有望推出純電動版本以應對全球電動化潮流。新款Staria已經在韓國市場開始接受訂購，售價範圍從約3,259萬韓元（約新台幣69.6萬元）起，至高配置版本約4,876萬韓元（約新台幣104.2萬元）。隨著全球推出步伐的加快，Staria預計會逐步進入東南亞、中東、歐洲等重點市場。

車內透過更佳的內裝材料與聲學處理，大幅降低高速行駛及不平路面時的風噪和路噪。（圖／現代提供）

作為現代在大型MPV級別的重要戰略產品，Staria的中期改款不僅延續了其獨特的未來感設計語言，也透過科技與舒適性提升來吸引更多家庭用戶及商務市場買家。這樣的定位不僅加強了品牌在多用途車市場的競爭力，也為未來可能推出的電動化版本打下基礎，預計將成為現代全面電動化布局的重要一環。

