愛玩車／硬派越野車也瘋狂 載聖誕老人遊車河

INEOS Grenadier即日起至12月21日於該地進行期間限定耶誕展示，現場保留相關節慶佈置，開放民眾近距離參觀，提供年末聖誕期間另類的「浪漫聖地」。（圖／永三提供）





為迎接即將到來的聖誕節，數十輛英力士Grenadier於12月18日晚間組成耶誕車隊，巡遊台北市區街道，並於行程尾聲齊聚美麗華百樂園廣場。活動進行期間，車隊行經市區道路，在周邊耶誕燈飾與摩天輪燈光映照下，外型方正的車輛輪廓顯得格外醒目，與街頭節慶氛圍形成鮮明對比，吸引不少路過民眾與車迷駐足觀看與拍照，成為近期台北街頭少見的節慶景象之一。

此次活動以車隊巡遊作為主要形式，希望透過車輛實際行進於城市街道的方式，呈現不同於靜態展示的節慶樣貌。（圖／永三提供）

INEOS Grenadier台灣總代理永三表示，此次活動以車隊巡遊作為主要形式，希望透過車輛實際行進於城市街道的方式，呈現不同於靜態展示的節慶樣貌，讓耶誕氣氛不僅存在於特定場域，而是融入日常城市生活。

本次參與巡遊的Grenadier車輛，裝飾方式並未採取統一規劃，而是由各車主依個人想法進行耶誕主題布置。（圖／永三提供）

本次參與巡遊的Grenadier車輛，裝飾方式並未採取統一規劃，而是由各車主依個人想法進行耶誕主題布置。部分車輛以燈串簡單勾勒車身輪廓，保留原有造型線條；也有車主加入樹材、花圈等節慶元素，使整體視覺更具節日氣息。在原本偏向機能導向、結構感明確的車體基礎上，這些裝飾為車輛增添不同層次的視覺表現，也讓車隊在整齊行進中仍保有差異性。

其中一輛Grenadier Quartermaster皮卡車斗乘載著巨型耶誕老人造型成為全場焦點，其童趣的紅白身影，與車輛結構感十足的英式皮卡線條形成鮮明反差。（圖／永三提供）

永三透露，其中一輛Grenadier Quartermaster皮卡車斗乘載著巨型耶誕老人造型成為全場焦點，其童趣的紅白身影，與車輛結構感十足的英式皮卡線條形成鮮明反差，完美詮釋「硬派也能很有儀式感」。該車的裝飾設計來自車主個人想法，並未刻意追求張揚效果，而是以較為輕鬆的方式回應節慶氣氛。

想看硬派又繽紛的Grenadier？美麗華百樂園廣場都看得到。（圖／永三提供）

永三也指出，當數十輛Grenadier車輛整齊行進於市區街道時，方正外型與一致隊形在都市環境中形成明顯的視覺畫面，使活動本身具備街頭展示效果。透過實際道路行駛的方式，也讓車輛在日常使用情境中被更多民眾看見，而不僅限於定點展示或活動現場。

車隊結束巡遊後，部分參與活動的車輛移至美麗華百樂園廣場停放，作為後續展示的一部分。永三表示，INEOS Grenadier即日起至12月21日於該地進行期間限定耶誕展示，現場保留相關節慶佈置，開放民眾近距離參觀，提供年末聖誕期間另類的「浪漫聖地」。

