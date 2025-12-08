愛玩車／福斯商旅強化陣容 新車安全提升還有八人座

台灣福斯商旅針導入全新26年式Multivan TDI 8人座車型，全車系的主動安全科技配備同步進化。（圖／台灣福斯商旅提供）





台灣福斯商旅針對Multivan車系進行產品規格調整，於12月8日導入全新26年式Multivan TDI 8人座車型（2-3-3座位配置），以全新座艙規格取代過往TDI車型7人座設定；Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格，此外Multivan全車系的主動安全科技配備同步進化。全新26年式Multivan建議售價為210萬元起。

全新26年式Multivan TDI以8人座配置強勢登場，與Multivan Life及Multivan Style的7人座車型在座艙規劃與使用情境上做出市場區隔。（圖／台灣福斯商旅提供）

台灣福斯商旅表示，全新26年式Multivan TDI以8人座配置強勢登場，與Multivan Life及Multivan Style的7人座車型在座艙規劃與使用情境上做出市場區隔，提供更高乘載效率，貼合企業、長租等商務需求。

全新Multivan標配福斯家族最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，並新增FTA前方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），借助前方雷達及前方攝影機偵測橫向行駛的車輛，避免事故或降低事故嚴重程度；另外首次導入「Front Assist前方騎士監控系統」，以警示聲和燈號並輕微施加煞車力道，為駕駛人做提醒，協助保護其他用路人安全。

Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格。（圖／台灣福斯商旅提供）

Multivan TDI車長5,173mm、車寬1,941mm、車高1,909mm，軸距更達3,124mm的水準，長車身的設計，打造游刃有餘的行李收納應用，座椅採2-3-3配置，第二、三排皆為三張獨立座椅，具備個別滑移與椅背傾斜功能，帶來舒適的乘坐體驗；Multivan TDI 8人座的長軸距及後艙無段式滑軌設計造就出可以滿足乘載7名乘客及7件行李的靈活大空間，適合多人全家出遊或商務接駁的使用。

Multivan TDI搭載2.0 升直列四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎，可提供150匹最大馬力及36.7公斤米最大扭力，搭配7速DSG線傳式雙離合器自手排變速箱綿密流暢的傳輸效率，更擁有符合能源效率等級1級優異油耗表現。底盤及動力科技方面，Multivan TDI搭載福斯集團最新世代MQB轎車式模組化底盤平台，並配置前麥花臣式、後拖曳臂獨立懸吊系統，賦予媲美大型房車般的乘坐質感。

除了Multivan TDI 8人座外，Multivan另外兩款TSI車型皆可選配乘客艙對座模式選配，除了第二排獨立座椅可反向安裝至面對車尾，該模式下第二排座椅為雙側扶手設定，提供更穩定、舒適的乘坐支撐，打造家庭出行自在的座艙布局。

售價方面，Multivan TDI與Multivan Life皆為210萬元，Multivan Style則是257萬元。台灣福斯商旅指出，全新Multivan TDI柴油動力8人座即日起正式上市，加入Multivan Life及Multivan Style家族成員的產品陣列，提供消費者更具彈性的購車選擇，無論是注重家庭移動的消費者，或追求高效率運輸的企業車隊，都能找到最契合需求的Multivan車型。

