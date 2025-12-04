愛玩車／福斯商旅新福祉車登場 自由無礙出行更輕鬆

台灣福斯商旅推出入門版的Caddy Maxi EasyLife福祉車，含改裝套件上市期間優惠價146.5萬元起。（圖／台灣福斯商旅提供）





台灣福斯商旅特別於12月3日國際身心障礙者日，推出入門版的Caddy Maxi EasyLife福祉車，分別由四家原廠認證特優改裝商提供不同特色的輔具套件，含改裝套件上市期間優惠價146.5萬元起。台灣福斯商旅表示，期望透過更具競爭力的入手價格，提供給有載運輪椅乘客的消費者、專業車隊或長照機構等，能夠以更親民的預算入手高品質的德系福祉車，進一步讓無障礙移動的願景在日常生活中真正落實。

Caddy Maxi EasyLife福祉車，擁有德制品質與完善的安全配備，延續Caddy車系時尚洗鍊的外觀造型。（圖／台灣福斯商旅提供）

Caddy Maxi EasyLife福祉車，擁有德制品質與完善的安全配備，延續Caddy車系時尚洗鍊的外觀造型，搭載2.0升直列四缸渦輪增壓柴油引擎配備、16吋鋁合金輪圈；內裝標配Digital Cockpit全邏輯數位化儀表板與大尺寸觸控螢幕。

Caddy Maxi EasyLife福祉車標配IQ. Drive智能駕駛輔助系統，搭載包含Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）與前方行人／騎士偵測系統、FTA前方橫向車流警示系統(含煞車輔助功能）、ACC主動式車距調節巡航系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）、Side Assist車側盲點警示系統與RTA後防橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），以及MCB二次碰撞預煞系統、ESC電子行車動態穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、EBD電子煞車力道分配系統、EDL電子防滑差速器、ASR加速循跡控制系統、PDC後方停車引道系統、斜坡起步輔助裝置、疲勞駕駛警示系統與Exit Warning 離車安全警示系統。

Caddy Maxi EasyLife福祉車透過安裝斜坡板等輪椅使用者專用套件配備，可容納5名乘客及1名輪椅使用者。（圖／台灣福斯商旅提供）

福斯商旅原廠認證特優改裝商——太古標鎰、台灣福祉、重安福祉、及輔康企業，為消費者或企業客戶提供專業福祉車改裝服務，透過安裝斜坡板等輪椅使用者專用套件配備，可容納5名乘客及1名輪椅使用者，無論是全家人一起出遊，或是提供無障礙計程車及長照機構更彈性的使用及乘坐配置，Caddy Maxi EasyLife 福祉車多功能的用途，可滿足不同無障礙移動需求。

除了推出Caddy Maxi EasyLife福祉車外，台灣福斯商旅今年攜手中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、明怡基金會及輪椅夢公園聯盟，共同推動首屆台灣無障礙海洋日，成為官方指定福祉用車品牌，並推出品牌年度 #WeNotMe影片——《那個湛藍的鹹鹹大海- 他們的海洋自由行》，透過三組由父母陪伴身障孩子的真實旅程，分享他們在日常移動中面臨的挑戰與對生命的期待，及父母作為照護人的心路歷程。影片記錄三組受訪者搭乘福祉車，從家中出發、抵達沙灘到親身體驗海洋活動所綻放的笑顏，無拘的移動，真摯的情感，再次印證品牌的承諾 – 自由，從來都不該是一項特權，福斯商旅致力成為人們探索世界的夥伴。

