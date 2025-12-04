愛玩車／福斯商旅歲末感恩回饋 五大優惠正式起跑

福斯商旅宣布自即日起至2026年2月13日推出「分享心駕值」歲末感恩回饋活動，內容涵蓋多項原廠零配件、油品與輪胎優惠。（圖／台灣福斯商旅提供）





隨著歲末年終將至，車主陸續進入冬季出遊、返鄉行程與年終保養的高峰時期，福斯商旅宣布自即日起至2026年2月13日推出「分享心駕值」歲末感恩回饋活動，內容涵蓋多項原廠零配件、油品與輪胎優惠，適用全台福斯商旅授權服務廠，協助車主在年末為車輛進行必要的檢查與調整，以更安心的狀態迎接新的一年。

福斯商旅表示，每年冬季及年節前後，因旅遊與返鄉需求增加，不少車主會選擇在此時進場整理車況。為因應此需求，今年特別規劃五大項歲末優惠，包括原廠耗材、指定油品、散熱系統與輪胎等維修重點項目，希望透過相對完整的保養方案，協助車輛維持穩定表現。

此次推出的五大優惠內容包括：原廠雨刷75折、「暢行無阻」超值套餐、指定油品與散熱系統75 折、MICHELIN米其林輪胎買三送一，以及多款原廠精品配件出清特惠。

其中，原廠雨刷75折優惠適用於全台授權服務廠。福斯商旅指出，冬季常伴隨降雨及濕冷氣候，雨刷為維持清晰視野的重要部件，此次提供的折扣希望協助車主在冬季保持良好的行車安全。另外，「暢行無阻」超值套餐提供火星塞、燃油添加劑與煞車油三項品項，車主可從中任選兩項享有75折優惠，適合作為年末定期保養的一部分。

指定油品優惠限過保固期車輛適用，項目包含引擎機油、變速箱油與差速器油；散熱系統則涵蓋水管、水箱、水幫浦與節溫器等項目，亦均提供 75 折優惠。福斯商旅說明，這些項目多與車輛長期耐用度與行駛穩定性相關，建議車主可依車況進行檢視。此外，MICHELIN 米其林輪胎買三送一活動適用指定規格輪胎，協助車主在年末替換老化輪胎；多款原廠精品與車用配件則同步以特惠價格提供，數量有限，售完為止。

福斯商旅表示，今年歲末回饋以實用項目為主，希望不同用車情境的車主，無論是規劃家庭旅遊、準備返鄉過節，或商務車輛需要提前整備，都能依需求從優惠中受惠。更期望在2026年到來前，協助車主完成必要的保養工作，維持車輛良好狀態，在各種行程中都能擁有更穩定的用車體驗。

