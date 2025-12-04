愛玩車／福斯汽車「年終回廠」 21項免費車輛健檢

台灣福斯汽車為協助車主在寒冷季節與長途行駛前完成必要車輛健檢，即日起至2026年2月13日推出「年終回廠，安心守護」活動。（圖／台灣福斯汽車提供）





2025年接近尾聲，隨著跨年連假與年節返鄉人潮逐漸到來，冬季用車需求也同步增加，台灣福斯汽車為協助車主在寒冷季節與長途行駛前完成必要車輛健檢，即日起至2026年2月13日推出「年終回廠，安心守護」活動，提供全車21項免費行車安全檢測，協助Volkswagen 車主為年底出遊、返鄉或日常通勤提前做好準備。另外近期政府普發的1萬元現金也陸續入帳，車主可在自身規劃下，搭配歲末健檢方案替車輛進行更完整的年度整備。

Volkswagen「福斯人禮遇計畫」會員可經由「My Volkswagen App」完成「預約保養維修服務」，並享有多項維修與配件優惠。保養油品部分，包括機油、變速箱油與差速器油均提供75折優惠，不過要注意的是，上述優惠僅限車齡滿四年以上之車主，不得與 「福斯人禮遇計畫」 既有保養及維修零件折扣同時併用。而散熱系統相關零件，如水管、水幫浦、主副水箱與節溫器也同步享有75折，協助車主在氣溫降低前調整水路系統。冬季常見的雨刷需求，在此次活動中也以75折優惠，希望改善雨天時的行車視線。

此外，福斯人會員可選擇參與「愛車養護安全組合」，於煞車油、汽油添加劑與火星塞三項中擇二購買，即享66折優惠，提供更具彈性的保養方案。原廠配件則以7折優惠開放，包括行李架、置物箱與多項生活配件；原廠精品也推出65折起優惠，提供車主更實惠的升級選擇。針對輪胎汰換需求，本次活動亦同步推出米其林輪胎買三送一優惠，協助強化胎況、提升行車安全。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，Volkswagen始終將行車安全與用戶體驗視為最重要的核心。今年冬季氣候多變，加上返鄉與跨年旅遊行程頻繁，因此我們推出為期兩個月的歲末健檢活動，以免費檢測與多項禮遇協助用戶提前做好準備。希望每位Volkswagen車主都能在寒冷季節安心駕馭，與家人朋友共享溫暖而無憂的年末時光。

台灣福斯汽車表示，歲末健檢是每年固定推動的服務內容，目的在於提醒車主定期檢視車況，並以原廠技術協助車輛在冬季保持穩定表現。隨著2026年即將到來，誠摯邀請Volkswagen車主提前規劃回廠檢測，透過免費檢查與一系列優惠，在進入年節與旅遊高峰前，讓車輛維持良好狀態，迎接更安心的行車旅程。

