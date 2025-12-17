愛玩車／福斯經典小車電動化 詳細資訊大公開

福斯公布全新電動小型掀背車ID. Polo的詳細資訊，首波將提供三種動力，並且未來將有GTI性能車型。（圖／福斯汽車提供）





福斯汽車日前公布了備受期待的全新電動小型掀背車ID. Polo的詳細資訊，ID. Polo不僅代表品牌經典車型邁入電動新世代，更是福斯推動大規模電動化戰略中極其關鍵的產品，並將成為該品牌在電動入門市場的重要代表，並預計為品牌帶來全新的消費群體與銷售動力。ID. Polo將在數個月後、2026年第一季正式在歐洲上市。

ID. Polo擁有三種動力配置，將會搭配上兩種不同電池組，入門款會是37 kWh LFP磷酸鐵鋰電池，高階車型搭配52 kWh NMC鎳錳鈷電池。（圖／福斯汽車提供）

在電動車浪潮席捲全球的背景下，福斯決定將旗下小型電動車重新命名為「ID. Polo」，取代原本的代號式名稱（例如先前預告的 ID. 2all），這不僅是產品命名上的調整，更反映出品牌希望利用經典車款的市場認知度吸引消費者、加速電動車接受度的策略。Polo系列自1970年代末推出以來，一直是福斯的銷售主力與品牌象徵之一，新的ID. Polo將近50年的歷史傳承延伸至電動時代。福斯官方指出，Polo車名在消費者心中有著強烈的識別性與情感連結，這也是選擇恢復傳統命名的原因之一。此外，品牌高層曾透露，未來更廣泛的電動車陣容，也將逐步以熟悉的經典名稱呈現，如將ID.3重新命名為ID. Golf等，期望在電動轉型中保留品牌DNA。

廣告 廣告

雖然ID. Polo的車身尺寸與傳統Polo相近，但其新電動架構帶來更寬敞的車內空間與靈活的載物表現。（圖／福斯汽車提供）

根據公布的細節，新款ID. Polo將提供兩種電池容量與三種動力輸出選擇，以滿足消費者不同的用車需求。入門版本預計搭載37 kWh LFP磷酸鐵鋰電池，配合前輪驅動馬達，其續航力可達約300公里（WLTP測試標準）；高階版本則配備52 kWh NMC鎳錳鈷電池，續航可達450公里以上，這種電池與驅動配置不僅提升了續航能力，也兼顧了成本與效率表現。

後車廂容積可達435至1,243公升，優於燃油版同級對手。（圖／福斯汽車提供）

性能方面，ID. Polo擁有116匹、135匹，211匹三種輸出等級，並在上市後一年增添GTI版本，這款性能版本擁有226匹馬力，象徵福斯向電動性能車市場拓展。雖然ID. Polo的車身尺寸與傳統Polo相近，車長4,053 mm、寬1,816 mm、高1,530 mm、軸距2,600 mm，但在新電動架構之下，帶來更寬敞的車內空間與靈活的載物表現。由於電池組整合在底盤下方，其佔用空間較為節省，因此後座乘客腿部空間有所提升，且後車廂容積可達435至1,243公升，優於燃油版同級對手，空間表現對於家庭與都市通勤用戶而言具備顯著吸引力。

ID. Polo的架構採用進化版MEB+平台，該底盤已用於多款電動車型開發，可提升能源效率並降低組件複雜性。（圖／福斯汽車提供）

ID. Polo的架構採用進化版MEB+平台，該底盤已用於多款電動車型開發，可提升能源效率並降低組件複雜性。此外，車輛也配備包括升級的駕駛輔助系統、快速充電能力，以及與現代數位連接功能的相關科技配備，再加上空氣動力經過精心設計，使得這款小型電動車在同級市場中具備競爭優勢。為了讓這輛車更加親民，其歐洲起售價格約為25,000歐元（約新台幣92.4萬元），目標直指入門級電動車市場，並希望可以對抗來自中國的汽車品牌，透過結合熟悉的車名與新世代電動技術，期待吸引傳統燃油車車主順利轉換到電動車。

ID. Polo將是福斯電動車陣容中的重要一員，配合同步開發的SUV版ID. Cross以及集團內的品牌，將在未來數年內擴展其電動車產品線。（圖／福斯汽車提供）

ID. Polo將是福斯電動車陣容中的重要一員，其推出象徵著品牌小型車市場向電動化轉型的一大步，配合同步開發的SUV版ID. Cross以及Skoda和Cupra品牌的同平台電動小車型，如Epiq與Raval，福斯集團計劃在未來數年內擴展其電動車產品線，並爭取在全球電動市場中奪取更多的市場佔有率。

更多東森新聞報導

愛玩車／三陽入門黃牌登場 配備滿載有夠超值

愛玩車／本田二輪十週年 大會師勁精彩

愛玩車／Kia新Seltos變大了 首見混合動力

