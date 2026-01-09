愛玩車／福斯雙車款新年式登場 首配廠徽光標定位燈

Tiguan車頭「廠徽光標定位燈」。（圖／台灣福斯汽車提供）





台灣福斯汽車於1月9日推出全新2026年式Volkswagen當家休旅Tiguan以及旗艦旅行車Passat，雙車款皆首度標配「廠徽光標定位燈」，其中Tiguan為前後廠徽都有該功能，而Passat只有後面的廠徽才有。另外Tiguan加價10,000元即可擁有R-Line Performance專屬炫黑套件。售價方面，全新Tiguan為139.8萬元起，全新Passat則是157.8萬元起。

全新Tiguan前後都有廠徽光標定位燈

Tiguan車尾「廠徽光標定位燈」。（圖／台灣福斯汽車提供）

全新Tiguan全車系同步德國，初次標配車款唯一前、後Volkswagen廠徽光標定位燈，鏤刻框線佐以延伸至左右的水平燈條，打造絕不錯認的標誌性特色，引人注目的設計提高路上來／後車警覺，增加夜間行駛安全性。280 eTSI Elegance Premium以上車型新增3種模式的HD Matrix 動畫展演，配備IQ.LIGHT：HD Matrix高階矩陣式LED頭燈組，每側達19,200個多像素的LED能根據路況和行車環境智慧調整多種燈光模式，精準照亮重要標示，給予更為清晰的視野和行路導引。

車內導入多功能中央數位控制旋鈕，可迅速切換駕駛模式、氛圍模式與音量，隨著氛圍模式不同，音場也會連動改變設定，營造沉浸式的絕佳空間享受。280 eTSI車型採48V輕油電動力，賦予16.0 km/L的優異油耗表現，330 TSI以上車型則具備4 MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統，430 TSI R-Line Performance車型不僅加入墨柏綠新色，更開放選配R-Line Performance 專屬炫黑套件，除在方向盤飾框、車門把手等細節注入黑色元素，外觀上由高光澤黑化運動前、後保桿、後視鏡罩、窗框飾條以及全新專屬20吋York黑／銀雙色鋁圈塑造強烈視覺。

全新Passat只有後面才有廠徽光標定位燈

Passat只有車尾才有廠徽光標定位燈。（圖／台灣福斯汽車提供）

全新Passat同樣在車尾引進最新廠徽光標定位燈，搭配IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，囊括如Travel Assist智慧車陣穿梭系統、緊急避讓輔助和Park Assist Plus進階自動停車輔助系統等豐富創新科技，外加高達10具SRS氣囊，強而有力的行車後盾營造可靠無憂的安全駕馭。另外較同級距車款多出100mm以上的車室空間，更擁有達1,920公升的後行李廂容量，透過後行李廂進階管理套件能依照需求分層、固定與隔絕不同物品。

全新Passat座艙採用ergoActive人體工學座椅，具備雙前座多向電動調整附記憶功能、氣動式電動腰靠調整、通風／加熱以及氣動式紓壓按摩功能（含多重模式選擇）。330 TSI R-Line以上車型搭載超大尺寸Discover Pro Max 15吋觸控式多媒體資訊系統（MIB4）、HUD 抬頭顯示器（投影式）與品牌車款中數量最多的14支高傳真揚聲器、頂級Harman Kardon 環繞音響系統（數位 16 聲道擴大機、700W 輸出、重低音），而430 TSI R-Line Performance車型更具有前後座雙層隔音膠合玻璃／後座及後擋隱私玻璃與R-Line Signature專屬黑化外觀套件。

售價方面，Tiguan 280 eTSI Elegance為139.8萬元，Tiguan 280 eTSI Elegance Premium為150.8萬元，Tiguan 330 TSI Elegance Premium為169.8萬元，Tiguan 430 TSI R-Line Performance則是199.8萬元；Passat Variant 330 TSI Elegance為157.8萬元，Passat Variant 330 TSI R-Line為182.8萬元，Passat Variant 430 TSI R-Line Performance為197.8萬元。

