愛玩車／福斯ID. Polo內裝揭露 實體按鍵回歸

福斯首度公開全新ID. Polo的內裝細節，實體按鈕重新回到儀表板與方向盤中。（圖／福斯提供）





在電動車逐漸取代傳統引擎的浪潮中，Volkswagen福斯汽車正準備以全新的電動小型掀背車ID. Polo向市場發起新一波攻勢。福斯近日首度公開這輛全新ID. Polo的內裝細節，最引人矚目的不僅是車艙質感升級，其中更看到實體按鈕重新回到儀表板與方向盤中。這一改變不僅象徵設計理念的調整，也反映出汽車品牌對駕駛者使用習慣與市場回饋的重視。

新款ID. Polo的儀表台取消了先前讓人困擾的觸控滑條和觸敏面板，重新加入了實體按鈕與旋鈕。（圖／福斯提供）

實體按鈕回歸 打破數位控制一統天下的趨勢

自從電動車市場崛起後，許多品牌追求極簡內飾與全面數位化操作，大幅減少實體按鍵的出現。福斯也曾在過去的ID.系列車型（如ID.3）採用觸控滑條和觸控式互動介面，但這樣的設計卻因使用者體驗不佳而飽受批評。據了解，新款ID. Polo的儀表台取消了先前讓人困擾的觸控滑條和觸敏面板，重新加入了實體按鈕與旋鈕，包括音量控制、空調系統操作、警示燈等關鍵功能配置，提升了直覺式操作性和視覺辨識度。

儀表台上擁有實體按鈕與旋鈕，包括音量控制、空調系統操作、警示燈等關鍵功能配置。（圖／福斯提供）

新款方向盤也延續了這種設計思路，搭載了分組實體按鍵，將巡航控制、多媒體調整等操作按鍵整齊排列，讓駕駛者不需觸碰螢幕即可完成常用控制。這種設計回歸幾乎反映了大眾「用車應回歸人性、摒棄過度依賴觸控」的理念轉變。

新款方向盤搭載了分組實體按鍵，將巡航控制、多媒體調整等操作按鍵整齊排列。（圖／福斯提供）

現代與經典融合的駕乘環境

除了物理按鈕的回歸外，ID. Polo的內裝同樣展現了現代科技和懷舊元素的融合。一塊13吋中控觸控螢幕和10.25吋數位儀錶仍是車內核心科技配置，可提供導航、車輛資訊及娛樂功能，但在介面上透過實體按鈕的輔助操作，可大幅降低視線離開路面的時間，提高行車安全。

音量旋鈕是最直覺的一項配備，越直覺的操作越能降低危險發生的機率。（圖／福斯提供）

特別的是，福斯還為儀表板設計加入了復古風格顯示切換功能，數位儀表可以切換成類似1980年代Golf那樣的經典風格圖示，包括像是老式表盤與磁帶視覺元素，添增一抹懷舊感。車內材料也有明顯提升，全新的儀表台、門板與中控台部分使用再生纖維布料覆蓋，營造溫暖的迎賓氛圍，同時兼具環保理念。

福斯還為儀表板設計加入了復古風格顯示切換功能，數位儀表可以切換成類似1980年代Golf那樣的經典風格圖示。（圖／福斯提供）

ID. Polo是福斯在電動車時代的關鍵產品之一，定位於B級電動掀背車市場，預計於2026年春季正式上市。該車基於福斯集團最新MEB+平台打造，具有與汽油Polo相似的車身尺寸，並提供多種動力組合，包括38 kWh與56 kWh電池選擇，續航里程最高可達約450公里以上。

車內材料有明顯提升，全新的儀表台、門板與中控台部分使用再生纖維布料覆蓋，營造溫暖的迎賓氛圍，同時兼具環保理念。（圖／福斯提供）

作為一款緊湊型電動車，ID Polo預估在歐洲起售價格約為25,000歐元（約新台幣92萬元），將成為福斯集團主攻入門電動車市場的重要利器。由於其價格與定位直接鎖定對手特斯拉Model 3、雷諾5等競爭對手，福斯希望透過「經典又現代」的產品策略來吸引更廣泛的家庭用戶與年輕族群。值得注意的是，該車還將推出性能版本ID. Polo GTI，預計於其後一年問世，搭載更強動力輸出，強化性能愛好者市場的吸引力。

