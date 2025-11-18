愛玩車／福特全新國產休旅現身 新油電系統快又省油

Ford全新國產中型休旅車Territory首度在台亮相，採用「Bold Energetic」設計語彙，融合Ford家族經典設計元素。（圖／林昱丞攝影）





全新國產休旅亮相！Ford全新國產中型休旅車Territory於11月18日首度在台亮相，作為Kuga接班人，車格更為放大，搭載全新1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，兼具性能與節能。福特六和同步公開頂規車型109.9萬元的預接單價。

車頭造型採用雙色搭配，創造運動感，Vapor BlueMetallic蒼穹藍為新車色，頭燈還有動態展演功能。（圖／林昱丞攝影）

Ford台灣總代理福特六和今日舉行國產中型休旅車Ford Territory媒體預賞會，展出即將接替Kuga在台上市的全新戰力，現場擺放一輛頂規車型——Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid油電旗艦車型客車版本，並公開部分資料。

Territory車身尺碼為車長4,685 mm、車寬1,935 mm、車高1,706 mm，軸距則是2,726 mm，輪圈則是19吋。（圖／林昱丞攝影）

Ford Territory車身尺碼為車長4,685 mm、車寬1,935 mm、車高1,706 mm，軸距則是2,726 mm，跟Kuga相比，長寬高皆有明顯地增長，雖然軸距僅多了16 mm，但增加65 mm的車寬，帶來更優異且完整的空間表現。

源自於Mustang的經典三柱式流光序列尾燈。（圖／林昱丞攝影）

改款重點之一是全新的1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，透過1.5升渦輪增壓引擎加上P3+P1馬達的輔助，創造最大綜效馬力為245匹，扭力則是55.6 kgm，同時油耗達到20 km/l。福特六和表示，1.83度的三元鋰電池置放在底盤下方，可創造更舒適的車室空間，且擁有5種智慧HYBRID行駛模式，可依據不同行車狀態，調整至最合適的動力輸出方式。

1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，透過1.5升渦輪增壓引擎加上P3+P1馬達的輔助，創造最大綜效馬力為245匹，扭力則是55.6 kgm。（圖／林昱丞攝影）

外觀設計上，Territory採用「Bold Energetic」設計語彙，融合Ford家族經典設計元素：Bronco的貫穿式橫幅水箱護罩、越野式方正引擎蓋、F-150的LED光斧日行燈、貫穿式識別燈、梯形保險桿，以及源自於Mustang的經典三柱式流光序列尾燈，LED燈組還有五種動態展演效果，增添許多人車互動的樂趣。另外車身配備超過65%的高強度鋼材，搭配「八橫六縱」的車體結構，能更有效地守護車內乘客安全。

車內呈現簡單卻富有科技感的氛圍，雙12.3吋一體式懸浮車艙數位螢幕為主要視覺焦點。（圖／林昱丞攝影）

車內搭載智慧駕駛座艙，雙12.3吋一體式懸浮車艙數位螢幕預期能創造極高的科技感受，只可惜該展示車輛無法通電展示兩塊大螢幕，Digital數位燈光——動態迎賓燈＆燈光秀、360度環景影像行車輔助系統以及足踢感應式電動尾門，皆利用科技組成全面的便利性與可看性。另外福特六和表示，在頂規車款上，會搭載PANGEA頂級真皮座椅、雙前座通風電動座椅與寰宇全景式電動天窗（附電動遮陽簾及防夾功能）。

後座空間表現不俗，寬度被大幅放大，地板也十分平坦，只可惜椅背角度無法調整，不過上方還有寰宇全景式電動天窗。（圖／林昱丞攝影）

福特六和提及，全新Territory搭載「MyPaaK數位手機鑰匙2.0」，其有15種功能，其中手機鑰匙功能可自動解鎖，也有手機上車發動／下車熄火的功能；遠端車控除可尋找車輛外，也可開啟車窗，或是啟動空調，另外能將鑰匙分享給親朋好友，達成更方便的生活機能。

後行李廂空間表現出色，椅背可透過6／4分離傾倒，銜接處有些微落差，但仍屬可接受範圍。（圖／林昱丞攝影）

主動安全方面，全新Territory擁有達Level 2的「Ford Co-Pilot360智駕輔助系統」，包含ACC Stop & Go 全速域巡航、LCA車道導正輔助、AEB全速域輔助煞停系統、BLIS視覺盲點偵測系統等配備，行駛時提升便利性與安全性。

車身配備超過65%的高強度鋼材，搭配「八橫六縱」的車體結構，能更有效地守護車內乘客安全。（圖／林昱丞攝影）

全新Territory 1.5T Per4mance Hybrid油電旗艦車型客車版本預接單價為109.9萬元，如搭配舊換新及貨物稅減徵8萬元補助，價格為101.9萬元，即刻起開始接單。完整車系編成與正式上市時間將於後續公布，至於PHEV插電式油電車型則不在本次上市名單中。

