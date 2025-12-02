愛玩車／福特國產休旅重磅上市 配備超多誠意滿滿
Ford福特六和於12月2日正式發表全新國產中型休旅——Territory，提供1.5T Per4mance Hybrid四電驅油電與1.5T汽油渦輪兩種動力，為品牌在台首款油電車型。Territory全車系三車型，售價自94.9萬元起。
全新Territory外觀採用Ford最新「Bold Energetic」設計語彙，結合F-150、Bronco與Mustang的元素，具備貫穿式寬幅格柵與貫穿式識別燈、越野式方正引擎蓋、LED光斧日行燈、梯型保險桿，車尾配置三柱式序列尾燈。車色除洗鍊黑、皓月白及尊爵灰外，另導入全球唯一的「Vapor Blue Metallic蒼穹藍」金屬漆。汽油渦輪與渦輪油電車型更分別於外觀套件中，提供鍛面銀、鈦晶灰專屬外觀套件。
車身軸距2,726mm，後座採平整地板設計，搭配寬敞頭部與膝部空間，加上寰宇全景式電動天窗，且車內共配置22處置物空間，行李廂擁有1,150mm開口寬度與6／4分離椅背，椅背全倒後可容納75吋大型電視，還有足踢感應電動尾門。
座艙使用PANGEA真皮材質的人體工學座椅，前座含電動調整（駕駛座10向）及通風功能。此外，雙動力車型內裝皆採專屬雙色Two-Tone套件，1.5T汽油渦輪搭配Manuka琥珀棕／Domino迷霧黑，以及HornWood霍恩木紋；1.5T Per4mance Hybrid油電車型採Nano晨曦灰／Domino迷霧黑，搭配Zest琉光綠縫線，以及Tech Matrix科技矩陣紋座艙飾板，並具備64色LED環艙氛圍氣氛燈。
資訊系統採用Snapdragon 7奈米製程8核心處理器，可流暢多工處理超過100種功能，搭配雙12.3吋一體式數位螢幕，內建Vision Plus科技系統，可呈現全螢幕導航與Level 2駕駛輔助的「三線道虛擬實境」顯示。中控螢幕支援Apple CarPlay、Android Auto與CarbitLink。車內提供休憩模式與多項智慧場景設定，並具備Ford AI中文語音助理。Territory亦導入MyPaaK手機鑰匙2.0，可透過藍牙執行解鎖、空調啟閉、車窗控制等15項遠端功能。其他配備包含電子後視鏡、PM2.5負離子監測、66W Type-C快充與手機無線充電。
動力方面，1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統採原生油電架構，搭載專屬油電渦輪增壓引擎、專屬雙速油電變速系統、P3驅動電機與P1發電電機，綜效最大馬力為245匹，最大扭力則是55.6kgm，平均油耗20.0km/L。1.5T汽油渦輪車型採1.5T EcoBoost渦輪汽油引擎，最大馬力163匹，最大扭力25.5kgm，搭配七速濕式雙離合變速箱，提供標準、運動、節能與山路模式。
油電車型電池採冷媒直冷技術與500MPa高強鋼防護，通過EUR100歐盟電池測試（抗擠壓、衝擊、耐燃）與IP68最高防水防塵防護等級認證，並提供8年或20萬公里保固，營業車、租賃車、計程車同享相同高壓電池保固。
安全部分，全車系標配Ford Co-Pilot360 Drive+，透過100度前鏡頭與15組雷達，提供ACC Stop & Go、車道導正、後方碰撞警示、開門警示、360 度環景（含底盤透視與方向燈盲區顯示）等超過20項功能，並新增FAPA主動式停車輔助系統5.0（含駛入、駛出、格線辨識）、LRAS循跡倒車輔助系統。
車體結構為「八橫六縱」鋼骨工藝與360度環形結構，擁有超過65%超高強度鋼材，A至B柱使用1,500MPa硼鋼與熱成型門框，前方配置鋁擠型防撞樑，並搭配雷射焊接與全車環形結構提升車身剛性。同時整車通過Ford PASCAR嚴苛測試（模擬10年24萬公里）及Ford Trust-Mark全球標準認證。
售價上，1.5T渦輪闊境版為94.9萬元，1.5T Per4mance Hybrid原生版為104.9萬元，1.5T Per4mance Hybrid驚豔版為109.9萬元。另外於2025年底前入主享價值超過8萬的四大早鳥好禮，包含5年原廠保固（新車3年保固外加2年不限里程加值型延長保固）、3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件。
