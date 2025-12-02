愛玩車／福特國產休旅重磅上市 配備超多誠意滿滿

Audi正為旗下多款核心車型準備2026年式的重大更新，涵蓋A5、A6、Q5，以及純電的A6 e-tron與Q6 e-tron系列。其中最受市場關注的變革，莫過於對駕駛艙「人機介面」的重新審視。Audi坦承，與福斯集團旗下其他品牌一樣，消費者對其在方向盤上採用的電容式觸控按鍵始終反應冷淡。因此，自2026年起，受影響的車款將全面回歸實體按鍵設計，方向盤兩側將配備兩組實體滾輪控制鍵，讓駕駛人能重新找回操作時所需的精準觸感與反饋，徹底修復了這個被許多車主詬病的內裝設計缺陷。Audi在新車型當中回覆了機械式方向盤按鈕，展現品牌對於客戶回饋的用心。除了修正廣受批評的內裝配置，Audi也專注於提升車輛的動態駕駛體驗。針對高性能的S5 e-tron和S6 e-tron車型，原廠新增了「Dynamic Plus」駕駛模式。奧迪表示，即使在先進的quattro四輪驅動和煞車扭矩分配系統的輔助下，此模式也能將車輛的動態表現發揮到極致，甚至允許駕駛人在受控範圍內體驗到令人興奮的甩尾反應。此外，對於所有基於PPE（Premium Platform Electric）平臺打造的電動車，動能回收系統也獲得了進一

Carture 車勢文化 ・ 1 天前