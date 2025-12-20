愛玩車／福特油電新車這裡租得到 低價享全新體驗

福特六和攜手AVIS艾維士租車及IWS愛旺租車，導入全新的國產新能源動力車款Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版。（圖／福特六和提供）





福特六和攜手AVIS艾維士租車及IWS愛旺租車兩大租賃業者，於12月19日正式導入全新推出的國產新能源動力車款Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版，提供短租自駕新選擇。即日起消費者可於指定AVIS艾維士租車及IWS愛旺租車門市預約試乘體驗，且自2025年12月19日起至2026年2月13日止，可享每日限時驚豔價2,700元（原價5,500元）。

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版擁四電驅渦輪油電系統，同時搭載Ford Co-Pilot360 Drive+全方位智駕科技輔助系統。（圖／福特六和提供）

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版具備Ford最新智慧科技，車室內部配置雙前座電動通風座椅及雙12.3吋一體式懸浮數位螢幕，內建品牌最新Vision Plus科技系統，可提供全螢幕數位導航及Level 2駕駛輔助系統的「三線道虛擬實境」顯示（辨識汽車、廂型車、摩托車）；12.3吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕支援Apple CarPlay、Android Auto、CarbitLink三大娛樂通訊整合系統，整合手機鏡像投影與猶如智慧手機介面般的多功能選單；駕駛亦可於休憩時，隨心切換至智能場景（休憩 & 夜景模式），同時搭配高度智慧識別的Ford AI中文語音助理。

廣告 廣告

車室內部配置雙前座電動通風座椅及雙12.3吋一體式懸浮數位螢幕，內建品牌最新Vision Plus科技系統。（圖／福特六和提供）

由於Ford Territory擁有2,726mm軸距優勢，創造出良好的車室空間，提供後座平整化地面設計及寬敞的頭部與膝部空間，全車設有多達22處置物空間，後行李廂開口寬度達同級最大1,150mm，搭配6／4分離機制，並具備足踢感應式電動尾門（開啟高度可調），充分滿足家庭出遊及租車使用需求。

Ford Territory擁有2,726mm軸距優勢，創造出良好的車室空間，提供後座平整化地面設計及寬敞的頭部與膝部空間。（圖／福特六和提供）

動力方面，Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版搭載四電驅渦輪油電系統，以Hybrid永磁電動P3 Motor（驅動電機）及Hybrid永磁電動P1 Motor（發電電機）實現電能直驅與高效發電，綜效最大馬力245匹、最大扭力55.6kg-m，同時具有綜效續航里程破千公里的實力。

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版搭載Ford Co-Pilot360 Drive+全方位智駕科技輔助系統，標配360度環景影像行車輔助系統，並具備FAPA主動式停車輔助系統5.0（含駛入、駛出與格線辨識功能）及LRAS循跡倒車輔助系統。全車採用超過65%超高強度鋼材，最高達1,500MPa高強度硼鋼，搭配八橫六縱鋼骨工藝與360度環形結構，並於A柱至B柱採用硼鋼強化、門框熱成型一體式設計，結合航空級鋁擠型前防撞樑，有效提升車體剛性與撞擊能量分散表現。

更多東森新聞報導

愛玩車／鴻華先進7.876億買納智捷 新電車將登場

愛玩車／奧斯頓馬丁雙車登台 亞洲首發也在這

愛玩車／硬派越野車也瘋狂 載聖誕老人遊車河

