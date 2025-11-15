愛玩車／福特與谷歌的曠世巨作 越野路線也有街景看
美國汽車巨頭Ford與科技龍頭Google日前展開一場特別的合作，攜手將北美最長的越野路線——長達約5,900英里（約9,500公里）的TransAmerica Trail（TAT）納入Google街景的資料庫當中，這條路線橫跨美國多個州，包含沙漠、山脈、泥濘、岩石與森林等極端地形，過去多半都是專業越野車隊與冒險者才有能力親臨此路線，而這次合作為大眾提供了探索這條壯闊山景的新方式。
在為期32天的遠征中，福特派出三輛車輛組成車隊，Bronco Badlands SUV裝載360度街景攝影裝置，擔當路線拍攝主要車輛，Ranger Lariat負責拖曳與物資載運，Expedition Tremor則作為支援平台與營地後勤車。Bronco Badlands在此次任務中扮演關鍵角色，其SUV定位與越野能力使其成為完成此冒險式行程的理想選擇，該車在這次任務的成功展現，有助於強化福特在越野與冒險市場的品牌形象。
此次合作並非單純拍攝之旅，而是一項高度專業的技術計畫。整支車隊致力於避開鋪裝道路，深入非鋪裝、原始越野路段；Google與福特團隊每天根據天候與地況調整行程路線，許多路段因暴雨橫流或泥濘被迫改道。最終拍攝的數據包括數十萬張影像，這些珍貴的照片被上傳至Google Maps平台，讓普通用戶也可利用街景探索這條極具挑戰性的路線。對於未來的冒險愛好者、露營者乃至越野競賽隊伍而言，這些資料擁有極高的參考價值。
福特這次透過Bronco向市場傳達其在戶外探索與冒險領域的實力，幫助品牌在SUV以及越野車領域建立更強認同。而Google Maps也透過這次的合作凸顯了數位地圖、攝影影像與實車應用的結合，開啟更多場景延伸。儘管此次計畫已立下一個重要里程碑，對於品牌來說有重大幫助，但福特方面目前尚未宣布將其他越野路線納入街景服務的後續計畫，不過要探索另一條道路可能要花費許多時間進行前置作業，或許他們也已經在進行籌備，想要給大家一個驚喜。
雖然福特Bronco可能沒辦法取代真的「硬派」越野車，但是透過這樣的合作彰顯了該車輛強大的越野實力，不僅可以在日常生活當中舒適行駛，就算想要越野，即便是一條艱困的越野道路，Bronco依舊可以勝任，成為喜愛戶外活動的買家一個優質的選擇。
