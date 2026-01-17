愛玩車／福特野馬Dark Horse SC重磅登場

福特推出Mustang Dark Horse SC，將是Shelby GT500的精神繼任者。（圖／福特提供）





福特近日正式推出2026年式Mustang Dark Horse SC，這款全新性能肌肉車被定位為Shelby GT500的精神繼任者，承襲經典美式V8血統，並帶來更高性能與操控表現，填補標準版Dark Horse與頂級Mustang GTD之間的性能空缺。這項消息在全球車迷圈和賽車界引發高度關注，被視為2020年代肌肉車發展的一大亮點。

車輛搭載5.2升機械增壓引擎，其動力尚未正式公布，但預計將會有760匹的水準。（圖／福特提供）

GT500傳承者的現身 動力與底盤為亮點

Mustang Dark Horse SC搭載5.2升機械增壓V8引擎，沿用了先前在Shelby GT500和Mustang GTD上見過的動力心臟，並配備七速DCT雙離合變速箱，讓動力輸出更直接、換檔更迅速。雖然福特原廠尚未公布最終馬力數據，但業界普遍預期其輸出將介於標準Dark Horse的500匹馬力與GTD的815匹馬力之間，部分媒體推測可能接近或略超760匹馬力的水準。

車輛外觀也與常規版車型截然不同，透過更強大的空力套件讓整體表現提升。（圖／福特提供）

福特將Mustang Dark Horse SC定位為性能與日常兼具的車款，不僅強化了引擎性能，也全面升級底盤與操控系統。車輛標配MagneRide主動懸吊，並經過全新調校，可在公路與賽道環境中提供更平衡的操控與舒適性。為提升剛性與反應，工程師還裝配了鎂合金支柱大樑與強化前後底盤支臂，打造更加穩定的車身動態。

車輛還可選配Track Pack套件，可減輕約68公斤的車重。（圖／福特提供）

賽道取向的設計與空氣動力學進化

在外觀與空氣動力學設計上，Dark Horse SC同樣展現出其賽道級的性能取向。車頭採用更大尺寸的進氣口與改良散熱布局，以滿足超增壓V8對高效冷卻的需求。全新前分流器、車尾擴散器以及大型尾翼等設計，不僅增強視覺侵略性，也有效提升高速下的下壓力與抓地力，空氣動力套件可在時速290 km/h狀況下產生高達281公斤的下壓力。

這輛車填補了標準Dark Horse與GTD之間的性能空缺，讓車迷可以用更平易近人的價格，買到接近GTD的動力。（圖／福特提供）

如選配Track Pack套件還可進一步強化性能表現，這套更競技的套件包括20英寸碳纖維輪圈、米其林Pilot Sport Cup 2 R賽道級輪胎以及GTD衍生的Brembo碳陶瓷剎車系統，且除了強大性能外，還可減輕約68公斤車重，進一步提升直線加速與彎道性能，使Dark Horse SC在極端賽道環境中表現更為出色。

Track Pack套件包括20英寸碳纖維輪圈、米其林Pilot Sport Cup 2 R賽道級輪胎以及GTD衍生的Brembo碳陶瓷煞車系統。（圖／福特提供）

車內與操控細節：競技感十足的座艙

Dark Horse SC的內裝細節同樣呼應其高性能定位，車內採用來自GTD的平底方向盤、Alcantara麂皮及碳纖維飾板等運動化元素，不僅提供更強包覆性，也強化駕駛的操控感受。選配的Recaro座椅進一步提供更佳的側面支撐，特別適合長時間高速彎道駕駛。在動態控制方面，SC配備可調節的牽引力控制系統，涵蓋多達五種可選設定，且包括完全關閉模式，讓駕駛可以在不同路況與技巧需求下自由調整車輛反應，從日常街道到專業賽道都能達到理想的駕駛表現。

車內採用來自GTD的平底方向盤、Alcantara麂皮及碳纖維飾板等運動化元素。（圖／福特提供）

福特計劃於2026年春季開始接受Dark Horse SC的預訂，並於夏季陸續交付。雖然官方尚未公布確切售價，但外媒多數預估其起價會超過10萬美元（約新台幣315.9萬元），高於標準Dark Horse但又遠低於價格高達數十萬美元的GTD旗艦款，這樣的定位使其成為性能車迷與硬派追求者之間的理想選擇。

