愛玩車／福特電動Bronco 大馬力越野新作

福特專為中國市場設計的全新車款Bronco Basecamp，以純電越野之姿現身。（圖／福特提供）





Ford福特近日透過與中國江鈴汽車的合資企業，正式發表了專為中國市場設計的全新車款Bronco Basecamp。這款車型不僅以其高達445匹馬力的強勁電動動力輸出震撼業界，更以22.98萬元人民幣（約新台幣102萬元）的驚人起始售價進入市場，展現了福特在電氣化越野領域的深厚技術實力與在地化市場策略。

Bronco Basecamp採雙馬達純電動力配置，能輸出445匹最大馬力，並且用有650公里的續航能力。（圖／福特提供）

標準版的Bronco Basecamp採雙馬達純電動力配置，能輸出445匹最大馬力，動力來源為一組容量105.4 kWh的電池模組。根據中國CLTC測試標準，其續航里程可達650公里。雖然CLTC標準通常較為樂觀，但對於一款外型方正、強調越野風格的休旅車而言，這樣的規格在業界仍然具有一定的水準。

車輛配備了類似Westfalia式的彈出式車頂帳，可向上延伸36公分，並可容納一張全尺寸充氣床墊。（圖／福特提供）

為滿足長途駕駛與缺乏充電設施地區的需求，Bronco Basecamp同時規劃了增程型電動車（EREV）版本。此車型搭載較小的43.7 kWh電池組，並輔以一具1.5升渦輪增壓四缸汽油引擎作為發電機。儘管其馬力略降至415匹，但純電模式下仍具備220公里的續航力，而透過燃油引擎充電，總續航里程可延伸至令人矚目的1,000公里以上。

尾門巧妙地整合了野餐桌，大幅提升野外探險的便利性。（圖／福特提供）

Bronco Basecamp的產品核心圍繞其「露營機能」設計，車輛配備了類似Westfalia式的彈出式車頂帳，可向上延伸36公分，並可容納一張全尺寸充氣床墊。內裝方面則具備電動折疊座椅，甚至提供前座「放鬆模式」，可將頭枕收納後使椅背與後座齊平，創造出寬敞的休憩空間；尾門則巧妙地整合了野餐桌，大幅提升野外探險的便利性。

內裝方面則具備電動折疊座椅，甚至提供前座「放鬆模式」，可將頭枕收納並使椅背與後座齊平，創造出寬敞的休憩空間。（圖／福特提供）

該車型的定價策略尤其引發全球關注，其起始價甚至低於福特在美國市場銷售的入門級Bronco Sport車型，這主要歸因於中國汽車市場的供應鏈成本與價格結構差異。值得一提的是，Bronco Basecamp也搭載了專為中國客戶開發的「福域」主動式駕駛輔助系統，並導入了先進的光達陣列，豐富的配置使這價格更顯物超所值。

雖然該車輛未來僅能在中國購買，但也讓人其他福特未來Bronco車系將有更多特別的產品出現。（圖／福特提供）

Bronco Basecamp憑藉其強悍的電動性能、極具誘惑力的價格優勢以及豐富的戶外實用性，展現了福特對中國新能源汽車市場的深度耕耘與策略佈局。儘管這款合資車型目前被視為中國專屬，難以在國際市場購得，但其創新的露營與多功能設計，仍讓全球越野車愛好者期盼這些優秀的機能能被福特應用於未來國際化的Bronco系列車款中。

