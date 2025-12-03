愛玩車／福特12月優惠 多款車型大特價

福特六和12月推出多款熱門車型的限時優惠方案。（圖／福特六和提供）





福特六和推出多款熱門車型的限時優惠方案，自2025年12月1日起至12月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得7-11百元禮物卡，入主週週抽北歐之旅來回機票，於展示間拍照打卡上傳Ford官方臉書粉絲團指定貼文，再抽Apple HomePod Mini。此外，活動期間入主Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），其中包含5萬元力挺購車金、高額0利率及5年原廠保固，1.5T Active再加碼3萬元配件金；而Ford Ranger Wildtrak限時推出感恩回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率。

廣告 廣告

Ford Kuga。（圖／福特六和提供）

Ford Kuga全車系搭載Ford Co-Pilot360 Vision 2.2全方位智駕預判輔助系統，為駕駛提供細緻的主動式安全防護，並標配360度環景影像行車輔助系統，提供2K畫質顯示與15種多重視角模式，創造零死角、無盲區的行車影像輔助視野，進一步提升駕駛信心與行車安心感。車內配備同級唯一13吋液晶智慧多功能儀錶板與13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，結合SYNC 4娛樂通訊系統，支援有線／無線Apple CarPlay及Android Auto，提供同級最佳智慧互聯駕駛體驗。全車系搭載1.5T EcoBoost MPC模組化引擎，結合8速自排變速箱，輸出最大馬力187匹、最大扭力25.3kg-m，並提供運動、節能、防滑、標準等多種駕駛模式，兼顧操控與燃油效率。

Ford Kuga 1.5T Active。（圖／福特六和提供）

Ford Kuga 1.5T Active車型在全車系基礎上更進一步升級，搭載Ford Pixel AI預判型動態照明系統，可結合原廠導航圖資即時掌握前方路況，主動預測並調整照明，提升夜間與複雜路況的行車安全。內裝除了以Norwegian Wood木紋飾板鋪排，並配置同級唯一AGR德國脊背健康協會認證的人體工學麂皮運動座椅，共提供18向調整及座椅記憶功能；駕駛模式更增加非鋪裝路面模式，讓駕駛可依不同地形靈活切換，提供舒適、安全且充滿操控樂趣的旗艦駕馭體驗。

Ford Ranger Wildtrak。（圖／福特六和提供）

Ford Ranger Wildtrak搭載Advanced 4WD智慧四輪驅動系統，精準應對各種地形，輕鬆征服險惡路況，享限時感恩回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；Ford Focus結合動感外型與德規品質，提供多種車型，從旅行車到跨界休旅一應俱全，入主享貨物稅優惠價70.9萬起，再享3萬元配件金及5年原廠保固；歐洲進口正七人座Ford Tourneo Connect福特旅玩家，享貨物稅優惠價109.8萬起，再加碼享2萬元購車金、低頭款5萬、低月付8,888及6年不限里程原廠保固；歐洲首選國際商旅Ford Tourneo Custom福特旅行家，享貨物稅優惠價141.8萬元起，入主再享高額0利率。此外，福特六和感謝辛苦付出的軍警及公教人員，入主Ford Focus國產車型及Ford Kuga即可升級2年全方位延長保固方案。

更多東森新聞報導

愛玩車／寶嘉聯合感恩季起跑 購車、健診享優惠

愛玩車／山葉七代勁戰少怠速熄火 推出補償方案

愛玩車／麥拉倫專利申請 賽道模式將被GPS鎖定

