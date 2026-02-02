愛玩車／穩坐龍頭！豐田25年全球銷量再創紀錄

2025年全球貿易壓力不斷增加，但豐田依舊保持著全球銷售冠軍，並且再次創下歷史新高。（圖／豐田提供）





在全球汽車市場面臨重大轉型壓力的背景下，豐田在2025年以創紀錄的全球銷量表現勝過所有競爭對手，再次穩固了其作為世界最大汽車製造商的地位。儘管在純電動車領域的進展相對較慢，豐田仍然成功銷售超過1,053萬輛汽車，較2024年增長3.7％，超出福斯的銷售量，後者在2025年約有900萬輛的銷量（比2024年下降0.5％），豐田也連續第六年位居全球第一。這項成績顯示出豐田即便面對貿易壁壘、電動車轉型壓力與中國品牌快速崛起等挑戰，在全球汽車市場中的強勁競爭力仍未動搖。

豐田的這個銷量數據不僅包含旗下豐田品牌的車款，也包括高階品牌凌志的銷售表現；不過並不包括關係企業如大發和Hino的銷量，若將這些納入統計，豐田集團在2025全年實際出貨量將突破1,130萬輛，進一步拉大與其他全球汽車巨頭的差距。

豐田在全球銷售最終統計結果為10,536,807輛，這當中包括了凌志的銷售在內。（圖／豐田提供）

全球市場多點開花 亞洲、北美和日本市場均成長

豐田的強勁表現表現在其多個主要市場的銷售成長上，亞洲仍然是他們最重要的市場之一，2025年共售出3,285,000輛車，較前一年成長2.2％。其中中國市場（全球最大汽車市場）銷量微幅上升0.2％，達1,780,000輛，這部分受益於豐田推出的純電車款如bZ3X與bZ5，儘管整體市場競爭激烈，但依舊成功維持增長趨勢。

中國市場的表現依舊是重點，該市場銷量微幅上升0.2％，達1,780,000輛。（圖／豐田提供）

北美市場則是豐田的另一個亮點，銷量提升7.3％至2,929,000輛，其中美國市場成長更加顯著，增幅達8％，而加拿大與墨西哥也分別取得4.4％與3.6％的銷量增長。在其母國日本市場，豐田同樣交出亮眼成績單，銷量達1,501,000輛，較去年上升4.1％，約佔其全球銷量的近18％。豐田的成功也延伸到了日本國內其他關係企業，若結算含大發與Hino的組合，日本國內銷量同比上升高達12％。

純電動車款銷售不佳成為討論項目，但其電動化車型的佔比依舊成長許多。（圖／豐田提供）

電動化策略進步穩健 純電車仍占比偏低

雖然豐田在全球整體市場表現亮眼，但在純電車滲透率方面仍落後於部分競爭對手。在2025年總銷售中，幾乎有一半的銷量屬於「電動化車輛」，但這個數字的結構值得深入解讀。純電動車款僅售出199,137輛，同比增長42.4％，但相較於豐田的1,053萬全球銷量而言，純電動車僅佔極小一部分。更值得注意的是，在日本本土市場中，純電動車銷量僅4,227輛，顯示豐田的顧客群體目前仍以混合動力與插電式混合動力為主。

若是加計大發以及Hino兩個品牌的車型，整體豐田集團的全球總銷量將攀升至1,130萬輛。（圖／大發提供）

傳統油電動力車型仍是豐田電動化策略中的核心，2025年他們共售出4,994,000輛電動化車（含油電、插電式油電、輕油電），同比提升10.2％。其中油電動力車銷量達4,433,000輛，佔比極大並較前年增加7％；插電式油電銷量也提升19.5％至183,845輛。值得一提的是輕油電車型增長尤為顯著，較前一年度大幅攀升86.8％，達到177,172輛，這顯示豐田在過渡階段的電動化策略中，採取了更為靈活、分層的技術佈局，既保留燃油高效性，也兼顧能源多樣性。另一方面，豐田在氫燃料電池車領域的銷量則面臨顯著下滑，2025年僅售出1,257輛，較2024年下降29.3％，反映出該領域的市場接受程度仍然極為有限。

凌志整體銷售表現也同樣提升，共售出882,231輛，較2024年成長3.6％。（圖／凌志提供）

凌志展現穩健增長 豪華車市場表現亮眼

豐田的高級豪華品牌凌志同樣在2025年取得不俗表現，共售出882,231輛，較2024年成長3.6％。凌志的成長主要受到北美市場的推動，銷量在北美上升7.5％至408,070輛，這也使北美成為凌志最大的單一市場。在亞洲市場，該品牌銷量略增0.3％至237,946輛，且在中國市場亦實現小幅增長0.3％。其他地區如東亞、澳洲和中東也均錄得正向成長；唯獨在歐洲市場略為下滑2.3％，顯示該地區競爭激烈且消費趨勢較為多變。

整體來看，凌志的銷量增長與豐田主品牌的表現互為補充，顯示出豐田集團在不同細分市場中依舊具備雄厚的競爭力，尤其在豪華電動化與高端客群的策略布局方面已漸顯成效。未來幾年，豐田是否能在保持全球銷量領先的同時，進一步實現純電動車轉型與產業鏈重塑，將成為全球汽車市場觀察的焦點。

