EBC東森新聞

愛玩車／突破傳統重塑形象 鈴木的「冒險人生」

責任編輯 林昱丞
鈴木在這次東京改裝車展上展演多款特殊車型，其重點在於「Life with Adventure（冒險人生）」。（圖／鈴木提供）
鈴木在這次東京改裝車展上展演多款特殊車型，其重點在於「Life with Adventure（冒險人生）」。（圖／鈴木提供）


即將於2026年1月9日至11日於日本千葉幕張展覽館舉行的2026東京改裝車展（Tokyo Auto Salon 2026）中，鈴木汽車日前宣布將以「Life with Adventure（冒險人生）」為主題展出總計9款車輛。這次的主題與傳統以性能或純展示為主的車展策略不同，鈴木以生活方式與戶外探索為核心，展示品牌如何透過車輛延伸消費者的生活體驗。

Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition是鈴木與知名遊戲《Monster Hunter Wilds》合作的概念作品。（圖／鈴木提供）
Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition是鈴木與知名遊戲《Monster Hunter Wilds》合作的概念作品。（圖／鈴木提供）

Life with Adventure 鈴木的冒險人生

鈴木官方指出，此次展出的重點放在以戶外生活與冒險為出發點，呈現豐富的生活場景應用。主題為「Life with Adventure」，強調車輛不僅是交通工具，更是陪伴生活、探索世界的重要夥伴。展出的車型包括五款概念車與四款實際配備展示車，橫跨SUV、輕型車及商用車等產品線，企圖透過多元風格的展示，凸顯品牌在日常生活與戶外活動間的橋樑角色。

廣告
Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition以五門Jimny為基礎，呈現出越野冒險與露營探索的生活樣貌。（圖／鈴木提供）
Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition以五門Jimny為基礎，呈現出越野冒險與露營探索的生活樣貌。（圖／鈴木提供）

跨足遊戲圈 五門Jimny更粗獷了

Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition是鈴木與知名遊戲《Monster Hunter Wilds》合作的概念作品，以五門版Jimny為基礎改造，搭配醒目的塗裝與冒險配件。其設計靈感來自遊戲中的場景與元素，呈現出越野冒險與露營探索的生活樣貌，體現品牌與流行文化跨界合作的創新思維。

XBee Nature Photographer在原有XBee小型SUV的基礎上搭載了更實用的裝備。（圖／鈴木提供）
XBee Nature Photographer在原有XBee小型SUV的基礎上搭載了更實用的裝備。（圖／鈴木提供）

小車也可以很戶外 裝備上身隨時出發

Suzuki XBee Nature Photographer則是面向喜愛戶外攝影與郊外探索的用戶，這款概念車在原有XBee小型SUV的基礎上搭載了更實用的裝備，例如車頂架、LED照明和後置梯子等，這些設計不僅增加越野實用性，更強化了車主在自然環境中探索與活動的自由度。

Every Wagon Wanpaku Rider靈感源於親子戶外活動，車頂置放三輛兒童自行車，並配有LED光條及可折疊遮陽篷等裝備。（圖／鈴木提供）
Every Wagon Wanpaku Rider靈感源於親子戶外活動，車頂置放三輛兒童自行車，並配有LED光條及可折疊遮陽篷等裝備。（圖／鈴木提供）

戶外就是你家 親子共享天倫樂

Every Wagon Wanpaku Rider是一款以家庭為核心的改造概念車，靈感源於親子戶外活動。車頂置放三台兒童自行車，並配有LED光條及可折疊遮陽篷等裝備，象徵歡樂周末與家庭戶外行程的理想座駕。這種以實際生活場景為出發點的設計，亦是一種與消費者建立情感連結的策略。

Super Carry Work &amp; Play Pro展示車輛工作休閒的另一種面貌，既能承載工具與物資，也適合作為露營或海上休閒活動的基地。（圖／鈴木提供）
Super Carry Work & Play Pro展示車輛工作休閒的另一種面貌，既能承載工具與物資，也適合作為露營或海上休閒活動的基地。（圖／鈴木提供）

工作休閒能兼得 Super Carry隨時都Carry

Super Carry Work & Play Pro則是輕型商用車，鈴木在這個領域透過改良過的Super Carry，展示車輛工作休閒的另一種面貌。這款車延伸了典型商用卡車的用途，透過擴展的貨台車頂架與結構安排，使其既能承載工具與物資，也適合作為露營或海上休閒活動的基地，相較於單純展示性能的概念車，這輛車更貼近實際生活需求。

除了汽車之外，在車展上也有新的DR-Z4S摩托車的改裝版本現身。（圖／鈴木提供）
除了汽車之外，在車展上也有新的DR-Z4S摩托車的改裝版本現身。（圖／鈴木提供）

同樣展出的還有其他實用車系的改裝展示，包括另一款XBee及Super Carry生產車型的配件展示，以及鈴木新的DR-Z4S摩托車，豐富了品牌在「工作與生活並存」場景中的延伸可能。

Swift Sport Super Endurance Race Specification曾於2025 ENEOS Super Taikyu Series耐久賽中參賽。（圖／鈴木提供）
Swift Sport Super Endurance Race Specification曾於2025 ENEOS Super Taikyu Series耐久賽中參賽。（圖／鈴木提供）

賽道融入生活 SUZUKI也有性能樂趣

Swift Sport Super Endurance Race Specification則是由AutoLabo團隊打造，曾於2025 ENEOS Super Taikyu Series耐久賽中參賽，代表品牌在賽道上的努力和性能展示。這款耐久賽規格車款的加入，不僅強調鈴木在多元場景中的存在，還展現性能設計與實用車款融合的可能性。同時，品牌官方也安排了多場現場活動與講座，包括與車手和工程師的對談，旨在深化觀眾對鈴木產品理念與性能文化的理解。

車展上也將展示許多生活風格產品，讓車迷可以感受到鈴木的品牌魅力。（圖／鈴木提供）
車展上也將展示許多生活風格產品，讓車迷可以感受到鈴木的品牌魅力。（圖／鈴木提供）

鈴木這次在東京改裝車展的陣容，顯示其產品策略逐漸從單純技術或性能導向，轉向與消費者日常生活體驗緊密結合的方向。從與遊戲文化合作的Jimny，到面向戶外攝影或家庭活動的改裝概念，品牌展示了其如何透過車輛塑造生活方式與情感連結，而非僅限於傳統的越野或性能標籤。隨著汽車文化逐漸融合生活方式、娛樂與戶外活動，鈴木展出的這一系列車型或將引領業界在未來活動展示與產品定位上的新方向。

更多東森新聞報導
愛玩車／進口神車RAV4預售價曝光 網讚：這還不香嗎？
愛玩車／雷諾電動車高速行駛 破千公里續航新紀錄
愛玩車／納智捷7.87億全賣了！鴻華先進推新款電動車

其他人也在看

陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光

陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光

政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。

民視 ・ 1 天前500
1年新車停賣場被偷！　車主冤：2鑰匙都在我身上

1年新車停賣場被偷！　車主冤：2鑰匙都在我身上

高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。

TVBS新聞網 ・ 39 分鐘前24
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光

還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光

生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。

民視 ・ 22 小時前7
宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」　前妻首公布離婚主因了

宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」　前妻首公布離婚主因了

小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前26
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯

台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯

中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞

自由時報 ・ 21 小時前12
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制

為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制

歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前74
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」　醫嘆：很狡猾

一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」　醫嘆：很狡猾

燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前36
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押　女密友正面照曝光

台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押　女密友正面照曝光

台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前65
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實

「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實

近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......

風傳媒 ・ 18 小時前240
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍　李凱爾發聲解釋了

首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍　李凱爾發聲解釋了

首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。

太報 ・ 2 天前10
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅　媒體人嘆：早知如此，何必當初？

連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅　媒體人嘆：早知如此，何必當初？

言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前77
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」　全網噴淚

新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」　全網噴淚

新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前83
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事

民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事

藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......

風傳媒 ・ 1 天前109
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」　9歲兒罕露正臉：酷似陳曉

陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」　9歲兒罕露正臉：酷似陳曉

女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前25
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心

2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心

2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。

鏡報 ・ 1 天前16
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！

量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！

量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。

TVBS新聞網 ・ 15 小時前1
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜

獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜

台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前13
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力

坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力

吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

中時新聞網 ・ 1 小時前發起對話
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死

停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死

軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......

風傳媒 ・ 19 小時前125
停砍年金法案釋憲？林濁水：唯一能走的路

停砍年金法案釋憲？林濁水：唯一能走的路

[NOWnews今日新聞]立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院長卓榮泰昨日表示，憲法法庭已經復正常運作，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲。對此，民...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前92