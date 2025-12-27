愛玩車／突破傳統重塑形象 鈴木的「冒險人生」

鈴木在這次東京改裝車展上展演多款特殊車型，其重點在於「Life with Adventure（冒險人生）」。（圖／鈴木提供）





即將於2026年1月9日至11日於日本千葉幕張展覽館舉行的2026東京改裝車展（Tokyo Auto Salon 2026）中，鈴木汽車日前宣布將以「Life with Adventure（冒險人生）」為主題展出總計9款車輛。這次的主題與傳統以性能或純展示為主的車展策略不同，鈴木以生活方式與戶外探索為核心，展示品牌如何透過車輛延伸消費者的生活體驗。

Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition是鈴木與知名遊戲《Monster Hunter Wilds》合作的概念作品。（圖／鈴木提供）

Life with Adventure 鈴木的冒險人生

鈴木官方指出，此次展出的重點放在以戶外生活與冒險為出發點，呈現豐富的生活場景應用。主題為「Life with Adventure」，強調車輛不僅是交通工具，更是陪伴生活、探索世界的重要夥伴。展出的車型包括五款概念車與四款實際配備展示車，橫跨SUV、輕型車及商用車等產品線，企圖透過多元風格的展示，凸顯品牌在日常生活與戶外活動間的橋樑角色。

Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition以五門Jimny為基礎，呈現出越野冒險與露營探索的生活樣貌。（圖／鈴木提供）

跨足遊戲圈 五門Jimny更粗獷了

Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition是鈴木與知名遊戲《Monster Hunter Wilds》合作的概念作品，以五門版Jimny為基礎改造，搭配醒目的塗裝與冒險配件。其設計靈感來自遊戲中的場景與元素，呈現出越野冒險與露營探索的生活樣貌，體現品牌與流行文化跨界合作的創新思維。

XBee Nature Photographer在原有XBee小型SUV的基礎上搭載了更實用的裝備。（圖／鈴木提供）

小車也可以很戶外 裝備上身隨時出發

Suzuki XBee Nature Photographer則是面向喜愛戶外攝影與郊外探索的用戶，這款概念車在原有XBee小型SUV的基礎上搭載了更實用的裝備，例如車頂架、LED照明和後置梯子等，這些設計不僅增加越野實用性，更強化了車主在自然環境中探索與活動的自由度。

Every Wagon Wanpaku Rider靈感源於親子戶外活動，車頂置放三輛兒童自行車，並配有LED光條及可折疊遮陽篷等裝備。（圖／鈴木提供）

戶外就是你家 親子共享天倫樂

Every Wagon Wanpaku Rider是一款以家庭為核心的改造概念車，靈感源於親子戶外活動。車頂置放三台兒童自行車，並配有LED光條及可折疊遮陽篷等裝備，象徵歡樂周末與家庭戶外行程的理想座駕。這種以實際生活場景為出發點的設計，亦是一種與消費者建立情感連結的策略。

Super Carry Work & Play Pro展示車輛工作休閒的另一種面貌，既能承載工具與物資，也適合作為露營或海上休閒活動的基地。（圖／鈴木提供）

工作休閒能兼得 Super Carry隨時都Carry

Super Carry Work & Play Pro則是輕型商用車，鈴木在這個領域透過改良過的Super Carry，展示車輛工作休閒的另一種面貌。這款車延伸了典型商用卡車的用途，透過擴展的貨台車頂架與結構安排，使其既能承載工具與物資，也適合作為露營或海上休閒活動的基地，相較於單純展示性能的概念車，這輛車更貼近實際生活需求。

除了汽車之外，在車展上也有新的DR-Z4S摩托車的改裝版本現身。（圖／鈴木提供）

同樣展出的還有其他實用車系的改裝展示，包括另一款XBee及Super Carry生產車型的配件展示，以及鈴木新的DR-Z4S摩托車，豐富了品牌在「工作與生活並存」場景中的延伸可能。

Swift Sport Super Endurance Race Specification曾於2025 ENEOS Super Taikyu Series耐久賽中參賽。（圖／鈴木提供）

賽道融入生活 SUZUKI也有性能樂趣

Swift Sport Super Endurance Race Specification則是由AutoLabo團隊打造，曾於2025 ENEOS Super Taikyu Series耐久賽中參賽，代表品牌在賽道上的努力和性能展示。這款耐久賽規格車款的加入，不僅強調鈴木在多元場景中的存在，還展現性能設計與實用車款融合的可能性。同時，品牌官方也安排了多場現場活動與講座，包括與車手和工程師的對談，旨在深化觀眾對鈴木產品理念與性能文化的理解。

車展上也將展示許多生活風格產品，讓車迷可以感受到鈴木的品牌魅力。（圖／鈴木提供）

鈴木這次在東京改裝車展的陣容，顯示其產品策略逐漸從單純技術或性能導向，轉向與消費者日常生活體驗緊密結合的方向。從與遊戲文化合作的Jimny，到面向戶外攝影或家庭活動的改裝概念，品牌展示了其如何透過車輛塑造生活方式與情感連結，而非僅限於傳統的越野或性能標籤。隨著汽車文化逐漸融合生活方式、娛樂與戶外活動，鈴木展出的這一系列車型或將引領業界在未來活動展示與產品定位上的新方向。

