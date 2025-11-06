愛玩車／米蘭車展 三陽「仿生機械」登場

台灣機車品牌三陽工業SYM在2025年米蘭國際機車展主打仿生設計語彙，發表多款全新車型。（圖／SYM提供）





2025年米蘭國際機車展（EICMA）日前登場，台灣機車品牌三陽工業SYM主打「仿生設計語彙」，發表多款全新車型——「TTLBT」、「JEPARDO」、「JOYRIDE 300」等，展現融合自然靈感與未來科技的產品力。三陽董事長室協理吳奕成表示，產品本身才能真正傳遞品牌精神，我們想讓消費者感受到，不只是騎乘的速度與性能，更是生活與環境的深度連結。

三陽董事長室協理吳奕成。（圖／SYM提供）

2025年米蘭國際機車展三陽以「Roar with Nature」為核心概念，將大自然中的動物特性轉化為機械語彙，打造全新三大主力車款，分別為「TTLBT」、「JEPARDO」與「JOYRIDE 300」，其中TTLBT已在台灣正式發表上市。

TTLBT（Tartaruga）延續概念車精神正式量產，定位為SYM旗艦級旅跑大羊。車身線條模仿烏龜殼穩重輪廓，搭載7吋TFT觸控螢幕、Apple CarPlay、Ride-by-Wire電子油門與三段動力模式，其核心亮點還包括：BOSCH 9.3 MSC彎道ABS與TCS控制系統、4段加熱握把+電動風鏡、三段可調腰靠、超大座墊下與側箱收納空間。

JEPARDO設計靈感源自義大利文「Ghepardo」，意指獵豹，以蓄勢待發的掠食者姿態為主軸。車身線條銳利如獸骨，並加入象徵傷痕與榮耀的抓痕紋理，展現獨特戰鬥美學，科技上配置也毫不妥協，包含7吋TFT螢幕支援三種UI風格、可日夜模式切換、SYM APP整合來電、訊息、Google導航與螢幕鏡像功能、無鑰匙Keyless 2.0系統、USB雙充（Type-A與C）、雙油門線設計等。

JOYRIDE 300延續「獅子」形象打造車身曲線與燈具設計，四透鏡LED大燈銳利如獅眼，3D立體尾燈則提升辨識度與科技感。重新設計的腳踏佈局與人體工學椅墊，提供更佳支撐性與舒適度。性能方面則採用雙油門線設計，提升油門回饋靈敏度，同時搭配高剛性避震與ABS制動系統。

展場設計方面，三陽今年特別以「自然生態搬進展場」為策展主軸，將戶外元素帶入室內，展現對於慢活、環境友善與精緻移動生活的關注。吳奕成解釋，我們希望讓產品與展場產生共鳴，生活的美感與產品的美感，應該是互相成就的。「米蘭國際機車展對我們不只是行銷舞台，更是一場品牌與未來的深度對話。」

「三陽正強化全球整合力，台灣將持續作為全球研發核心。」吳奕成透露，台灣的供應鏈靈活、技術底蘊深厚，未來會成為串聯全球資訊與策略的關鍵節點。此外，三陽正多方探索油電並行的可能性，避免單一能源政策所帶來的不確定性。

