愛玩車／納智捷春日健檢 n⁷配件也有優惠
LUXGEN自即日起至2026年2月14日展開年度「2026 LUXGEN FOYU春日健檢」活動，針對全車系車主提供多項原廠服務與優惠方案，內容涵蓋安全檢查、配件折扣、定期保養加購與限量贈品等，期望在春節前協助車主完成車輛的全面檢視，提升用車安全與便利性。同時，原廠也同步推出多款n⁷專屬配件優惠，提供車主更多客製化選擇。
LUXGEN表示，本次健檢活動中，全車系均可享有免費的「車輛安全健檢」服務，檢查項目包含底盤、煞車、輪胎、燈具、電瓶與各式油液等，使車主能掌握車況。同時推出多項「專屬優惠套餐」，其中「視野清晰 light 套餐」以提升行車視線為主，改善雨刷與玻璃狀況；「負離子淨味套餐」則鎖定車內空氣品質，提供車室除味與淨化相關服務。另外LUXGEN提供鈑噴最高85折優惠，而1S鍍膜服務則可享最高9折。
LUXGEN指出，針對需要更進階保養的車主，全車系亦可選擇「定保加購」項目，包括煞車系統清洗劑、電動窗膠條保護劑等，兩項合購可享最高88折優惠。若是特定車型，還能以活動期間限定的1,588元價格選購「噴油嘴清洗套餐」。而更換指定系列電瓶，車主在享有免費電池檢測服務的同時，也可再享92折優惠。
另外車主如透過線上APP、官方LINE或官方網站預約回廠，並於現場消費滿300元，即可獲得「25亮點」，若單筆消費達1,000元，還可再獲加碼亮點，供未來折抵原廠服務或商品使用。LUXGEN表示，希望以多項回饋方式，鼓勵車主進行定期保養，讓車輛維持最佳狀態。
除了保養服務之外，LUXGEN同步推出n⁷原廠專屬配件優惠，內容包括：貫穿式尾燈（原價20,000元，優惠價13,000元／含尾燈組與安裝費用）、前艙蓋氣壓撐桿套件（原價10,170元，優惠價9,688元／含套件與安裝費用）、LuxAero導流尾翼（原價9,360元，優惠價8,800元／含尾翼與安裝費用），以及一片式全景車頂遮陽簾（原價3,500元，優惠價2,999元）。
此外，LUXGEN透露，凡於活動期間回廠進行消費的車主，即可獲得限量的「馬年紅包袋」作為年節小禮。若單筆消費滿10,000元，則可獲得價值500元的維修抵用券。此外，同步推出限時祭出好禮加價購活動，讓車主們能以超低折扣輕鬆享有實用的各式生活精品。LUXGEN強調，此次春日健檢活動旨在於年節前提供車主更便利、完整的維修保養選擇，讓車輛在高頻率出行前能保持良好狀態，提升整體用車安心度。
