愛玩車／納智捷n⁷持續更新 台北車展推出遙控停車

LUXGEN雖被鴻華先進收購，但在「2026新車暨新能源車大展」仍有展出電動車n⁷，同時宣布正式解鎖國產純電首創的「RPA遙控停車輔助系統」，該系統可透過車輛鑰匙，進行車輛的前後直行移動，讓車主上下車更為方便。而這套方便的系統除了會標配在新車上外，特定車型還可以透過OTA免費升級。

RPA遙控停車輔助系統 停車更方便

在智慧科技方面，LUXGEN預告n⁷將導入「RPA遙控停車輔助系統」，該系統可讓駕駛透過車鑰匙於車外操作，控制車輛進行直線前進或後退，協助應對狹窄停車空間。此項功能未來將成為新車配備，同時既有n⁷及n⁷LR亮點版車主，也可透過OTA雲端軟體更新方式進行免費升級。LUXGEN表示，希望透過持續的軟體更新，讓車輛在使用期間保持功能進化。

此外，n⁷所搭載的「LuxClub 智慧移動生態系」，整合多家國內主流充電服務商，例如EVOASIS、U-POWER等充電服務商，提供「隨插即充」服務，並支援手機遠端操作與車輛狀態監控，強化電動車日常使用的便利性。

除了提供新功能外，LUXGEN指出，n⁷ 近日於臺灣新車安全評等制度（TNCAP，Taiwan New Car Assessment Program）所公布2025年第四季測試評等結果中，榮獲最高等級「五顆星」肯定，展現n⁷在智慧駕駛科技持續拓展的同時，始終以高標準檢視每一項安全細節的堅持，不僅展現研發團隊鴻華先進在主被動安全科技的實力、裕隆汽車的生產品質，也證明台灣自主品牌有能力為消費者提供更安心、可靠的純電移動選擇，是LUXGEN對每位車主最堅定的長期承諾。

LUXGEN透露，身為台灣自主汽車品牌，LUXGEN長期將「行車安全」視為產品研發與驗證的核心基礎。過去，LUXGEN即曾在U5 車系上，自主委託西班牙IDIADA國際級實驗室以歐規標準進行撞擊測試並向國人公開成績，積極投入安全驗證，成為國內率先以高標準檢視車輛安全表現、並推動相關觀念普及的先驅。

配合車展期間，LUXGEN也推出限定回饋方案。凡於12月31日至2026年1月4日車展期間現場下訂 LUXGEN n⁷，即可獲得「1:43 LUXGEN n⁷ 限量合金模型車」一輛，數量有限，送完為止。

