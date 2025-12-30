愛玩車／「純粹駕馭樂趣」 台北車展馬自達展概念跑車

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／林昱丞攝影）





台灣馬自達於12月30日在「2026新車暨新能源車大展」中，特別從日本空運帶來MAZDA ICONIC SP概念跑車，呈現最能體現MAZDA對「純粹駕馭樂趣」未來願景的想像。除此之外，展區還有集結全台逾百位車迷珍藏、共256輛 MAZDA模型車，打造一處因熱愛而齊聚的展演空間，展現品牌與車迷之間歷久不變的情感連結。

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／林昱丞攝影）

「Smile Every Mile」 MAZDA ICONIC SP概念跑車登場

台灣馬自達以全新品牌精神「Smile Every Mile」作為本屆參展主軸，將駕馭樂趣從移動本身延伸至觀展過程，構築具情感共鳴的旅程式體驗。定位為本次MAZDA展區的核心篇章，位於「馭動未來」主題展區的MAZDA ICONIC SP概念跑車，明確揭示品牌面對新能源時代的發展方向，ICONIC SP 除了體現MAZDA對未來移動型態的深刻洞察，更進一步傳達品牌的造車理念——讓駕馭哲學、情感價值與環境永續在未來移動中並行發展，共同描繪屬於MAZDA的駕馭樣貌。

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／林昱丞攝影）

在車體設計上，MAZDA ICONIC SP透過低重心視覺、緊湊而具動感的車身姿態，結合上掀式頭燈與獨特側掀車門，將「人馬一体」駕馭哲學具象化為富含情感張力的動態輪廓，傳遞純粹而鮮明的跑格意象。車色同樣為設計表現的重要一環，ICONIC SP採用色彩張力十足、充滿生命力的專屬研發「紫羅蘭紅」概念車色，以白色底漆為基礎，歷經27次反覆疊加紅色塗層的工序，使車漆在不同光線及角度下呈現深邃且晶透立體、富含層次的視覺表現。

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／林昱丞攝影）

MAZDA ICONIC SP的座艙設計以「駕駛中心軸」為發展核心，從座椅位置、視野配置、車身高度到輪胎規格，皆依循駕駛視角整體規劃，結合下傾式儀錶介面，有效降低外部光線反射對資訊閱讀的干擾，營造專注而沉浸的座艙氛圍，讓駕駛能全然投入操控之中。

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／林昱丞攝影）

動力架構方面，MAZDA ICONIC SP搭載MAZDA獨創的雙轉子增程電動系統，以轉子引擎作為發電來源，結合電動馬達驅動後輪，最大輸出可達370匹。同時，憑藉轉子引擎輕量且結構緊湊特性，為車輛配置帶來高度彈性，進而實現低重心與前後50:50理想車重分配，成就精準操控與優異動態表現。

「MAZDA 小車大秀」集結全台逾百位車迷珍藏的256輛MAZDA模型車。（圖／林昱丞攝影）

MAZDA ICONIC SP除了可透過再生能源為電池充電，轉子引擎亦具備對應氫氣與生質燃料等多種環保能源的拓展潛力，可作為發電來源的延伸應用，朝向實質碳中和行駛邁進。座艙細節同樣依循此一理念，車室採用環保纖維及包含以廣島牡蠣殼製成的複合再生材質。

「MAZDA 小車大秀」集結全台逾百位車迷珍藏的256輛MAZDA模型車。（圖／林昱丞攝影）

除了以MAZDA ICONIC SP擔任視覺與驅動未來的敘事焦點，現場展出僅有實車2/3 尺寸的 Mini MX-5，以忠實還原經典雙座敞篷跑車的內外觀細節，讓兒童遊客能體驗模擬駕駛，作為通往駕馭樂趣的起點。另外還有「MAZDA 小車大秀」，集結全台逾百位車迷珍藏的256輛MAZDA模型車。

現場展出僅有實車2/3 尺寸的 Mini MX-5。（圖／林昱丞攝影）

