愛玩車／純電七座旗艦 Volvo EX90啟動預售

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Volvo全新豪華純電七座休旅EX90即日起啟動預售，首波預接單價格為299萬元起。（圖／VOLVO提供）





VOLVO國際富豪汽車於6月12日正式宣布，VOLVO全新豪華純電七座休旅EX90即日起啟動預售，首度為VOLVO純電產品陣容導入旗艦級距，提供七座空間配置、800V 高壓充電架構與軟體定義車輛能力。全新EX90首波預接單價格為299萬元起。

車身設計與座艙配置

全新EX90採斯堪地那維亞設計語言，外觀以簡潔線條與平整化空氣力學設計為主軸。（圖／VOLVO提供）

全新EX90採斯堪地那維亞設計語言，外觀以簡潔線條與平整化空氣力學設計為主軸，搭配隱藏式車門把手。車室以北歐客廳氛圍為設計概念，配備星空透光飾板，採用FSC認證天然原木，透過木紋、導光層與反光層的堆疊工藝產生柔和光感效果，另外也標配智慧電控靜音吸合門與迎賓模式。

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車室以北歐客廳氛圍為設計概念，配備星空透光飾板，採用FSC認證天然原木。（圖／VOLVO提供）

座艙採三排七座配置，空間設計兼顧兒童安全座椅安裝、行李裝載與多人乘坐需求，而Ultra Twin Motor Performance車型另提供六座選項。

動力系統與充電規格

全新EX90提供兩種動力組合，頂規車型Ultra Twin Motor Performance最大馬力為680匹，最大扭力為870Nm。（圖／VOLVO提供）

全新EX90提供兩種動力組合，入門車型Plus Single Motor為單馬達後驅配置，最大馬力為333匹，最大扭力為480Nm；中、高階車型Ultra Twin Motor及Ultra Twin Motor Performance則採雙馬達四輪驅動，前者最大馬力為456匹，最大扭力為670Nm，後者最大馬力為680匹，最大扭力為870Nm，皆搭載106kWh高壓電池，續航里程最高可達625公里（WLTP測試標準）。

全新EX90導入800V高壓電池架構，在350kW DC快充條件下，最快約10分鐘可補充最高250公里續航里程。（圖／VOLVO提供）

充電方面，全新EX90導入800V高壓電池架構，在350kW DC快充條件下，最快約10分鐘可補充最高250公里續航里程，10%至80%的僅需22分鐘即可完成。底盤採前後軸間電池佈局，前後配重比接近 50:50，低風阻車身設計與智慧能源管理系統共同支援整體續航表現。

運算平台與車載科技

全新EX90率先搭載HuginCore核心運算架構，採用NVIDIA Orin晶片，運算能力達254 TOPS（每秒兆次運算），該架構統合車輛能源管理、感測系統、駕駛輔助與安全防護等功能。另外車輛支援 OTA 遠端無線更新，可在不回廠的情況下對系統功能進行升級。

車內整合Google車載系統，包含Google Assistant、Google Maps與Google Play，未來透過升級可支援Google Gemini AI對話功能。中央控台配備14.5吋觸控螢幕，並支援數位鑰匙與Volvo Cars App連結。

主動安全系統

Volvo EX90擁有「Safe Space Technology全境安全防護科技」，其整合5組攝影機、5組雷達與12組超音波感測器，構成360度環境感知架構。系統具備車輛、行人、自行車、機車與道路障礙物偵測能力，可在偵測潛在風險時提前向駕駛示警或輔助介入。

預售價格

Volvo EX90台灣首波建議預售價格方面，EX90 Plus Single Motor為299 萬元；EX90 Ultra Twin Motor為359 萬元；EX90 Ultra Twin Motor Performance 7座版為383萬元、6座版為389萬元。

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