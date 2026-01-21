愛玩車／終極賽道怪獸 Apollo Evo身價破億

Apollo Hypercars在歷經三年開發後，近日發表全新旗艦車型Apollo Evo。（圖／Apollo提供）





全球限量超級跑車製造商Apollo Hypercars在歷經三年從原型車亮相到量產正式發表後，終於在近日推出全新旗艦車型——Apollo Evo，一款設計風格大膽的非道路合法跑車。這部僅生產10輛全球版的終極作品，融合法拉利V12自然進氣引擎、極端空氣動力學與碳纖維單體結構，準備在賽道上創造屬於它的傳奇。

Evo擁有極致的空力設計，同時搭載了V12自然進氣引擎，動力表現更為直接。（圖／Apollo提供）

中置V12重燃 法拉利血脈的極致馬力

Apollo Evo的核心是一具來自Ferrari法拉利的V12自然進氣引擎，排氣量為6.3升，可在8,500rpm高轉速區域發揮最大800匹馬力以及78.1公斤米的扭力。這具引擎並非簡單延用，而是經過細部調校以符合終極超跑用途，讓它在極限轉速下仍能維持穩定輸出。這樣的配置在現今極度追求渦輪化與電動化的大環境下顯得極其稀有，也象徵了Apollo Hypercars對「最後一代純粹自然進氣V12」的致敬。

6.3升V12動力擁有800匹、78.1公斤米輸出，百公里加速僅需2.7秒就可以完成。（圖／Apollo提供）

相較於現今多數超級跑車依賴渦輪增壓或混合動力，Evo這具V12引擎更直接、反應更純粹，再加上六速序列式變速箱直接驅動後輪，成為Apollo追求極致純粹駕駛體驗的核心所在。這種設定在賽道上具有不可替代的魅力，也象徵著高性能引擎的終極姿態。

車輛採用一體成型碳纖維單體車體結構，重量僅165公斤。（圖／Apollo提供）

輕量化單體與極端空氣力學

Apollo Evo的機械與車體結構同樣十分極端，它採用一體成型碳纖維單體車體結構，重量僅165公斤，比先前車型Intensa Emozione減輕了約10％的重量，同時提升約15％的結構剛性。這種複合材料與製造技術的應用，不但為車輛提供了極高的剛性，更讓整體車體在高速彎道中展現出卓越的動態表現。

車內設計完全以競速而生，整體氛圍相當具有戰鬥感。（圖／Apollo提供）

外觀部分，Apollo Evo完全不受道路安全規範限制，其車身設計集中在賽道性能優先，大面積鋒利的LED燈組、誇張的車頂進氣口、巨型後擴散器以及可動後尾翼等元素，無一不是為創造巨大下壓力而生。官方數據顯示，在時速320 km/h時，Evo可產生高達1,300公斤的下壓力，在超高速彎道中保持車輛穩定。車體底部與中置引擎布局共同作用，讓重心更低且更接近中心點，這在理論上能讓車輛在高速過彎與方向突然變換時，擁有更敏捷的操控回饋。面對極端賽道環境，這種設計理念與實際效果均屬少見。

方向盤上的按鍵都以功能性為主，造型採用類似F1的矩形方向盤。（圖／Apollo提供）

性能表現與限量破億身價

憑藉800匹的強悍動力與極致輕量化車身，Apollo Evo的性能數據令人瞠目。官方指出，這輛車可在2.7秒內完成百公里加速，極速更達335 km/h。這組成績與現今少數超級跑車相當，但Evo的特點在於它不是在街道上追求巔峰，而是為賽道而生：無牽制、無法規限制以及無需通過道路法規認證。Apollo Hypercars更進一步表示，每一輛Evo都將以「One‑off（單一特製）」方式量身打造，讓買家可自行選擇材料與內裝風格，達到極致個性化。這種策略在超跑市場並不罕見，但配合如此稀有的性能與技術，更為車型增添了獨特性。

車內座椅同樣展現硬派風格，並且搭載四點式安全帶系統。（圖／Apollo提供）

在定價方面，Apollo Evo的起售價約為300萬歐元（約新台幣1.1億元）未含當地稅費，其高昂價格與僅10輛的極低產量，讓這款車理所當然地成為極少數收藏級超跑之一，首批客戶交付預計於2026年上半年開始。

