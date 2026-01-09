愛玩車／續航最長的特斯拉Model 3 可訂購囉

全新Model 3 Long Range後輪驅動版本續航里程為711公里，成為台灣史上續航里程最多的電動車。（圖／Tesla提供）





Tesla於1月9日正式在台開放下定Model 3 Long Range後輪驅動版本，其以全新電池和驅動配置，擁有711公里續航里程（WLTP測試標準）。Tesla表示，Model 3 LR為在台販售車款史上最高續航里程的電動車。另外全台首座V4第四代超級充電站也正式啟用，預計能為台灣車主帶來全新升級的充電體驗。

Model 3 Long Range後輪驅動版開放訂購 破700續航里程

Model 3 Long Range後輪驅動版本零百加速表現也提升至5.2秒。（圖／Tesla提供）

Model 3 Long Range後輪驅動版本透過電池的大幅度升級與全新的馬達配置，續航里程一舉突破711公里（WLTP測試標準），零百加速表現也提升至5.2秒，充電15分鐘即可補充最高達317公里的續航里程。Tesla指出，升級的續航里程和性能表現，無論日常通勤或公路自駕，Model 3都能提供優異的駕馭樂趣與續航表現。

Model 3 Long Range後輪驅動版本標配低調夜幕灰（Stealth Grey）車色與18吋Photon輪圈，可選配升級至19吋Nova輪圈。另外Model 3車架使用航母級鋼材打造，具備完整且堅固的電池保護，榮獲全球各大洲權威機構五星安全評級。

首座V4第四代超級充電站在宜蘭

Tesla同步強化全台充電網路建置，近日啟用台灣首座「V4第四代超級充電站」，即「宜蘭–德築宇宙總部」超級充電站。（圖／Tesla提供）

另外Tesla同步強化全台充電網路建置，近日啟用台灣首座「V4第四代超級充電站」，即「宜蘭–德築宇宙總部」超級充電站，全新外觀採用更簡潔並具未來感的設計語彙，搭配全新升級、長度增加的充電槍線，進一步提升車主使用便利性與效率。Tesla強調，2026年即將有更多V4超級充電站點在台開放，服務突破7萬人大關的台灣Tesla車主，透過產品進化與充電網路密度提升。

回顧2025年在台銷售表現，Tesla於2025年底持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，熱門純電車款Model Y及Model 3分居12月進口豪華品牌休旅車及轎車銷售排行榜首；單月全車系掛牌達5,547輛，榮登12月進口車市排行冠軍，對標2024年同期增幅達190%。Tesla台灣車主正式突破7萬人，年累積掛牌達16,590輛，奪下2025年電動車銷售冠軍品牌，在台電動車市占率達51.4%。

