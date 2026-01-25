愛玩車／義車廠推出電動概念車 8米「行宮」超奢華

義大利汽車改裝品牌Aznom推出L’Epoque概念豪華電動車，車長達8公尺相當驚人。（圖／Aznom提供）

義大利汽車改裝品牌Aznom近日在汽車界投下一顆重磅炸彈，公開了一款異想天開的概念四門豪華房車「L’Epoque」，以超乎常理的車身尺寸和前衛設計重新定義「豪華車」。這輛車長達8公尺，比目前市場上常見的全尺寸SUV超過2.2公尺以上，是一款真正名副其實的「陸地巨艦」。這款車目前仍然停留在概念階段，但它獨特的設計語言、科技配置與工程構想，已經讓全球汽車媒體與車迷熱議不已。

車長8公尺比起一輛大型休旅還要多出2.2公尺以上，甚至是某些車款的兩倍車長。（圖／Aznom提供）

源自經典卻超越常規 復古與未來的驚人融合

L’Epoque的設計靈感源自上世紀1920至1930年代的豪華禮車，保留了古典豪華車的優雅比列與端莊氣勢，但在細節處加入了現代科技與極端比例風格。車頭線條平直、車窗採取近乎直立的設計，搭配大尺寸30吋車輪，讓整輛車在視覺上就像是一個「重建於未來」的古董豪華「房」車。整體外觀結合了勞斯萊斯Phantom的端莊、C3 Corvette的肌肉感以及裝置藝術風格的細節處理，讓人一眼難忘。寬大的車身、平直的引擎蓋與獨特的「船尾」造型，在今天任何一款量產車身上都無法見到如此誇張的比例。

廣告 廣告

車門開啟方式相當特別，車頂掀開後更方便後座乘客進出。（圖／Aznom提供）

移動式私人世界 不只是「座椅」的後座休憩艙

打開L’Epoque的車門，會發現這不是一輛普通的車，而是一個行走的「豪華客廳」。Aznom並沒有把傳統後座設計成兩張簡單的椅子，而是創造了一個真正的後座休閒空間。後座區域配備了超大沙發與可折疊座椅，中央還有一個可以隱藏酒吧、雪茄保濕箱或放置手錶的多功能櫃。車內裝飾大量使用義大利家具工藝中的木材、皮革與精緻布料，而大面積隔音材料的鋪設則讓外界噪音彷彿不存在，營造出宛如私人豪宅般的氛圍。

車內空間不只是座位這麼簡單，甚至擺進了一張桌子，彷彿置身在豪華客廳當中。（圖／Aznom提供）

值得注意的是，所有顯示螢幕都被巧妙地隱藏起來，只在必要時顯示，因為Aznom的設計理念是「真正的豪華應該是平和而不亂」。整車內裝配色與質感細節，與現代高級客艙設計相比毫不遜色，甚至在奢華程度上有過之而無不及。這種極致的後座體驗定位，讓人想起富豪專用的移動莊園，而不是一輛普通汽車。

車內的所有顯示螢幕都被隱藏，僅有在需要時才會出現。（圖／Aznom提供）

強悍性能與現代動力 超過千匹馬力的電動系統

雖然L’Epoque致敬歷史，但其動力系統絕對不是復古的。它配備了每輪各一具電動馬達的四馬達系統，總輸出超過1,000匹馬力，在電動車架構下，每個車輪的獨立驅動不僅提供驚人的加速性能，也讓車輛在應對超長車身的重量與慣性時，能維持出色的動態表現。

車輛除了搭載100 kWh的電池組之外，同時也配置了一具V6引擎作為增程發電機。（圖／Aznom提供）

為了解決純電車在長途使用的續航焦慮問題，Aznom為這款巨型車配置了一具V6引擎作為增程發電機，搭配容量達100 kWh的電池組。車架則採用梯形結構設計，並配備了主動懸吊系統，這樣的懸吊技術可以在像是鵝卵石這類不平路面上，保持車身水平穩定，就算後座乘客正在享用馬丁尼（喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）也相當舒適。這種極致的行駛平穩性設計再一次證明Aznom對於細節的偏執與追求。

車輛整體設計結合現代與復古美感，讓人看過一眼就難以忘懷。（圖／Aznom提供）

量產與否 幻想與現實之間的曖昧地帶

儘管L’Epoque的造型與技術構想令人咋舌，Aznom也坦言這款車目前仍然是「概念夢」的一部分。然而，根據品牌過往推出Palladium大型跨界豪華車等車型的經驗，Aznom表示有可能將L’Epoque打造成一輛獨一無二的訂製車，用現有的技術與工藝實現它，而不是單純停留在紙上談兵。

雖然目前這輛車還處於概念階段，但Aznom表示很可能會打造出一輛訂製車，展現他們的造車實力。（圖／Aznom提供）

Aznom目前的產品線包括從改裝版Smart ForTwo EV到大型奢華跨界車的多樣作品，證明這家公司確實有將荒誕理念變為鋼鐵實物的能力。品牌也強調，創意本身就是其存在的核心價值之一，不管是古典與未來感的結合、極端尺寸的挑戰，還是超豪華客艙的重新定義。雖然L’Epoque在量產前仍面臨成本、工程與市場定位等現實問題，但它確實代表了當代汽車設計的一種極致可能性，而且在未來更有可能成為定製化豪華車的一個里程碑。

更多東森新聞報導

愛玩車／本田「非洲雙」更新 小調整大升級

愛玩車／Ford攜手紅牛 拚F1新賽季冠軍

愛玩車／中部四輪「鈴菌」看過來 鈴木彰化所試營運

