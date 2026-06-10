愛玩車／蜂鳥更電了！三陽CLBCU電驅版上市

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SYM發表全新「CLBCU電驅版」，其升級導入「ZRSG3.0競能電驅系統」，帶來更優異的加速與油耗表現，另外還新增側腳架熄火功能。（圖／SYM提供）





全都加電驅就對了！台灣機車品牌SYM三陽機車才於上月發表全新迪爵電驅版，相隔不到一個月，於6月9日發表全新「CLBCU電驅版」，其升級導入「ZRSG3.0競能電驅系統」，帶來更優異的加速與油耗表現，另外還新增側腳架熄火功能，提升安全性。

升級「ZRSG 3.0競能電驅系統」

新增「ZRSG 3.0競能電驅系統」使騎乘較為順暢，油耗也進步到62.7 km/L。（圖／SYM提供）

全新CLBCU電驅版此次升級最主要的變動在於動力系統，新增「ZRSG 3.0競能電驅系統」，再搭配「EnMIS2.0雙火星塞科技」。SYM表示，ZRSG 3.0競能電驅系統的作用機制為在起步階段提供電力輔助，使騎乘較為順暢，並透過車載電腦持續監控電瓶狀態。油耗也進步到62.7 km/L，「此為同級風格車中最省油的表現」。

新增側腳架熄火功能

全新CLBCU電驅版新增「側腳架熄火功能」。（圖／SYM提供）

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全新CLBCU電驅版新增「側腳架熄火功能」，當車輛停妥後，騎士踢下側腳架時，車輛將自動熄火。SYM表示，此設計目的在於避免騎士停車後忘記熄火，降低誤催油門的潛在風險。

車體規格與設計

CLBCU電驅版空車重量為93公斤，擁有低座高與小巧車身設計，有助於體型較小的騎士更容易掌控車輛狀態。（圖／SYM提供）

SYM指出，全新CLBCU電驅版採用獨家變色烤漆科技，色彩表現會隨光線角度產生層次變化。空車重量為93公斤，擁有低座高與小巧車身設計，有助於體型較小的騎士更容易掌控車輛狀態。置物空間方面，車廂容量為22.5公升，前腳踏空間寬達264mm，可放入20吋登機箱或寵物籃。

CLBCU電驅版後照鏡採可旋轉設計，且鏡面更大，可幫助騎士在脫下安全帽後整理髮型與妝容。（圖／SYM提供）

全新CLBCU電驅版後照鏡採可旋轉設計，且鏡面更大，可幫助騎士在脫下安全帽後整理髮型與妝容。煞車拉桿距離經過縮短調整，以符合手掌尺寸較小的使用者。全車搭載LED燈具，儀表板具光感應功能，可因應日夜環境自動調整顯示亮度。此外，標配Keyless無鑰匙系統與QC 3.0快充介面。

首購優惠方案

SYM針對全新CLBCU電驅版推出限期首購優惠。（圖／SYM提供）

SYM針對全新CLBCU電驅版推出限期首購優惠，即日起購車，可享「電驅首購優惠直扣8,000元」、「加碼贈送加油金2,000元（加油卡）」以及「24期0利率（現金分期購車同價）。優惠期間自即日起至6月30日截止。

SYM表示，CLBCU在2025年風格機車市場中銷量排名第一，主要買家集中於女性族群。該車款以輕量車體、低座高設計及大置物空間為主要賣點，定位為都市通勤用途。2026年式電驅版以原有產品架構為基礎，在動力系統與安全配備兩個面向進行更新。

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