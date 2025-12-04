愛玩車／衝刺年底買氣 納智捷祭多項優惠

LUXGEN今年最後一檔超值購車優惠開跑，自12月1日至12月31日止，入主LUXGEN不分油電皆享「100萬分期0利率」方案。（圖／LUXGEN提供）





LUXGEN今年最後一檔超值購車優惠開跑，自12月1日至12月31日止，入主LUXGEN不分油電皆享「100萬分期0利率」方案，指定車型再送「乙式車體險」；購入n⁷系列再享「四年最高20%充電點數回饋」、特定車型再贈「家用充電樁」等多項購車優惠。此外，12月預約來店試乘LUXGEN全車系即有機會獲得Switch 2及人氣遊戲好禮。

入主LUXGEN不分油電皆享「100萬分期0利率」方案，指定車型再送「乙式車體險」。（圖／LUXGEN提供）

LUXGEN表示，新能源交通近年快速崛起，LUXGEN也持續以實際行動落實「推動新能源交通普及」的品牌使命，自旗下電動車n⁷上市以來，不僅受到消費者高度青睞，更獲得多家大型企業肯定、陸續進行大宗採購，將純電休旅納入企業車隊。n⁷以高續航、高科技、高空間以及高經濟性等優勢，協助企業在邁向智慧移動與低碳轉型的路上，加速實踐永續生活藍圖，共同迎向淨零未來。

日常充電部分，LUXGEN目前與多家充電營運商進行策略合作，提供最快速便捷的充電服務。合作的營運商包含Charging Blok（區快充）、EVALUE（華城電能）、EVOASIS（源點科技）、iCHARGING（中興電工）、MyCharge（台灣大哥大）、STAR Charger（星舟快充）、TAIL（特爾電力）、U-POWER（旭電馳科研）、YES！來電（裕電俥電）。

LUXGEN指出，LUXGEN旗下70萬級距中大型SUV——U6 NEO，不僅具備超越同級的舒適大空間、大馬力，以及全方位主被動安全科技配備外，更完美展現運動跑旅風格，全面滿足渴望駕馭樂趣與高性能動力的新世代休旅買家，12月入主「U6 NEO 環景勁化版」，可享超低優惠價75.9萬元（原售價83.8萬）；而多元用途的「URX NEO」12月入主只要83.9萬元起，同時兼具高顏質、高馬力、高科技、大空間，以及標配ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的智慧安全科技，全方位滿足家庭生活、戶外休閒等多重用途，讓每位乘員皆可成為多采多姿的大生活家。

