愛玩車／裕日車迎新副總 李昌益將主導品牌與通路發展

即將於11月16日正式上任裕隆日產汽車副總經理的李昌益（右），是否還能創造「魔法」？十分令人期待。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





裕隆日產汽車於11月11日經董事會決議，裕隆日產汽車副總經理一職，將由車壇資深戰將李昌益上任，該人事調整將於11月16日正式生效。裕日車表示，此次人事調整旨在強化公司經營效能與品牌策略推進，期透過新任副總經理的專業經驗與領導能力，為企業注入新動能，推動品牌在台灣市場的整體發展。

裕日車新任副總經理李昌益在汽車產業有完整且十分強大的經歷與背景，他過去曾服務於裕隆集團納智捷公司及各大汽車品牌，具備豐富的行銷視野與經營經驗。翻開李昌益的經歷，他曾任Mazda馬自達、Ford福特、Luxgen納智捷、Audi奧迪等品牌高階主管，而上任職位則是Kia台灣森那美起亞的總裁。

李昌益於2020年5月至2025年5月擔任Kia台灣森那美起亞的總裁一職，幫助Kia在台灣的銷量與市佔率都超過一倍的成長。李昌益剛接手時，Kia2020年在台年銷量為4,133輛，市佔率為0.9%，雖在2021年有略為下降，但隨後的2023與2024年呈現大幅度成長，連續兩年銷量皆破萬輛，2024年市佔率為2.2%。

裕日車透露，李昌益未來將著重於公司的整合管理與行銷策略，協助推動NISSAN及INFINITI品牌發展與價值提升、通路體系最佳化及市場行銷布局；同時將於營運面與總經理密切協作，持續提升裕日車在新能源與乘用車市場的競爭力，以加速達成公司中長期目標，創造穩健經營績效。

裕日車認為， 面對汽車產業電動化與智慧化的轉型趨勢，以及臺灣汽車市場日益激烈的競爭環境，裕日車持續強化組織動能與經營彈性，並聚焦於品牌發展、行銷布局、服務品質及通路體系最佳化等策略，期能在變動快速的產業趨勢中，同步煥新公司體質、穩健前行。

Nissan日產原廠近期經營頗不順利，2025年上半財年（4至9月）淨虧損2219億日圓（約新台幣444.7億元），並販售位於橫濱的全球總部，再以「售後回租」的方式換取現金流。因母廠的營運狀況不佳，導致NISSAN及INFINITI雙品牌在台的銷售狀況也十分不理想，2025年10月的市佔率已低於3%。裕日車在這時間點找到這位縱橫車壇多年的戰將，力挽狂瀾的企圖心眾所皆知，但是否能夠重現「魔法」，仍有待時間觀察。

