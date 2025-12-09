愛玩車／裕隆移動服務事業獲利增 明年拚AI與ESG

裕隆集團旗下移動服務事業（YMG）格上租車與行冠企業，於12月9日公布2025年營運成果與未來策略展望。（圖／格上租車提供）





裕隆集團旗下移動服務事業（YMG）格上租車與行冠企業，於12月9日公布2025年營運成果與未來策略展望。因機場接送與道路救援成績超出預期，所以總營收增加超過5%，獲利同期成長30%。未來將以「ESG」與「AI」雙軸發展，期盼能引領台灣邁向更便捷、更永續的智慧交通新時代。

裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛表示，明年將會更積極投入AI資源。（圖／林昱丞攝影）

儘管面對新車市場因關稅與貨物稅議題導致的低迷，連帶影響中古車銷售以及售後維修市場，加上國內旅遊不振衝擊租車需求等多重環境挑戰，裕隆移動服務事業仍繳出亮眼成績。總營收年增長超過5%，而獲利更實現了同期超過30%的成長。裕隆集團移動服務事業認為，營收增長動力主要來自共享車規模的擴大，以及出國旅遊回溫帶動機場接送與道路救援趟次增加，此外車輛拍賣與認證輛數的提升，加上有效的成本費用控管，創造超出預期的獲利表現。

「明年將會更積極投入AI資源。」裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛表示，AI能夠幫我們解決客戶的痛點，把痛點變成興奮點，並透過AI提升服務流程、在內部運營的效率，提高對於客戶的附加價值。近期會做兩個AI代理人，一個是移動服務的AI代理人，是想去什麼地方或是坐什麼車，會有AI代理人來協助；另一個是用車的AI代理人，不管保養或是二手車的置換交易，或是要拖吊，都會有個AI代理人來協助。

面對AI技術持續升級、應用場景加速落地的外在環境，積極投入AI應用於移動服務體驗，日前已獲得「鼎革獎」的肯定，未來將積極開發「智能移動AI代理人」，將整合用車數據、交通資訊與使用者行為，為顧客提供即時且個人化的智慧移動建議。另外，AI助理也能主動協助顧客完成車輛租賃、串接多元交通工具、即時回報車況，甚至代為完成餐飲或住宿定位服務。

汽車事業上，在2025年推出企業永續碳管理平台，其將延續強化AI人機協作的發展重點，協助客戶掌握範疇一至三碳排，與企業永續同行。永續移動生態圈為YMG重點，2025年已與台灣大、遠通電收等夥伴合作，未來將持續拓展策略聯盟與業務合作機會。

裕隆集團移動服務事業指出，台灣長照產業前景看好，但結構破碎，缺乏場景整合，因此會在閣下至上的品牌基礎上，透過優秀的派遣能力及24小時客服能量，以「移動整合樂齡服務」為核心，打造完善的樂齡服務生態系。2026年將打造樂齡服務入口，透過派遣接送，加深與地方政府及長照機構密切合作及自費派案模式，形塑銀髮照護、樂齡生活的客服中心，成為樂齡服務的入口。未來將持續評估醫材輔助、健康食品代銷，與照服人才培育、金融保險、健康管理等跨領域合作，長期目標為建構完善的樂齡服務生態系。

出行事業方面，「共享車異站租還」目前已延伸至台中，串聯北中七縣市，預計2026年將拓展至南區高鐵沿線。另外格上Go Smart共享車滿六週年，已推出7處行動門市，並開放外籍旅客線上預約租車。用車事業除了「SAVE認證聯盟」已突破400家外，還會繼續在與重要夥伴展開新型態結盟積極發展。

