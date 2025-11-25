愛玩車／豐田新引擎現身 中置暴力鴨闖耐久賽創佳績
TOYOTA豐田近年來積極透過GR（Gazoo Racing）品牌重燃駕駛樂趣的核心精神，而最新的中置引擎GR Yaris原型車，成為這場「駕馭回歸」運動中最具象徵意義的作品。儘管早期開發過程遭遇技術難題，豐田仍未放棄，持續完善車輛設計，日前在日本Super Taikyu耐久系列賽中奪得組別第三的佳績，顯示該中置引擎平台已逐步走向成熟。外界普遍認為，這款實驗性GR Yaris將成為新一代MR2誕生的雛形。
現行GR Yaris以前置引擎與全時四驅架構著稱，但豐田工程團隊發現其前輪輪胎磨耗速度幾乎是後輪的三倍，顯示車輛在激烈操駕時仍存在一定程度的轉向不足。為解決這一問題，原廠大膽採用中置引擎布局，將動力單元後移，同時保留四驅系統，藉此在重心與前後配重間取得更完美平衡，預期可大幅提升轉向精準度與過彎穩定性。這樣的架構讓外界聯想到過去的雷諾Clio V6，同樣由量產小鋼砲進化為中置後驅的性能特化車款，不過豐田顯然企圖更進一步，這不僅是單純的賽道實驗，而是一場全新驅動平台的實測計畫，為下一代中置跑車鋪路。
除了底盤佈局的革新，豐田更在引擎開發上邁出重要一步。該原型車棄用了GR Yaris和GR Corolla上那具1.6升三缸渦輪引擎，改搭載仍在研發階段的G20E 2.0升渦輪增壓四缸引擎，根據豐田的說明，這具新引擎不僅比現有的2.4升渦輪引擎小10％，在體積與高度上都更緊湊，同時輸出功率卻「顯著提升」。這項設計理念是為了打造一款可廣泛應用於高性能車與大型車（包括卡車）的共用動力基礎。
豐田燃油引擎開發部主管Mitsuto Sakai透露，工程團隊正挑戰讓引擎在更緊湊的體積下維持高功率輸出，持續加強燃燒效率並減輕重量。他強調：「我們的目標是開發出一具體積更小、燃燒效率更高、同時能提供極致性能的引擎，讓豐田能製造出真正更好的汽車。」雖然官方尚未公布最終數據，但據內部資料顯示，G20E在標準設定下可輸出約395匹馬力，若搭配更大型渦輪增壓器，其潛力可達600匹馬力，且不需任何電動輔助系統，這意味著豐田可能正在開發一具足以繼承「2JZ傳奇」的新世代高性能引擎。
為驗證新平台與動力系統的耐用性，豐田將這輛中置GR Yaris投入日本Super Taikyu耐久賽ST-Q組別的第六回合比賽，該車在預賽中取得第四快圈速，最終完成第三名成績，顯示其在操控與穩定性方面已有顯著進步。不過，開發團隊仍指出車輛在冷卻效能上尚待改善，也因此原型車外觀新增了大型側進氣孔與擴展輪拱，以改善散熱流通與氣流導向。
雖然這款中置GR Yaris仍是測試平台，但豐田顯然正以此為基礎開發下一代量產中置跑車，業界普遍認為，這將成為新MR2的雛形，延續品牌對駕馭樂趣的堅持。透過這款中置GR Yaris，豐田也展現出對內燃機技術與操控極限的不懈追求。當許多車廠逐步轉向純電化時，豐田仍在探索如何讓燃油動力在新世代繼續發光發熱，G20E引擎的誕生不只是技術突破，更是品牌對「駕馭體驗」核心價值的延續。未來若這套技術成功轉化為量產版本，MR2的回歸或許不僅僅是懷舊，更是豐田性能車系邁向新紀元的開端。
