愛玩車／豐田神車創紀錄續霸業 輪胎保固同步登場

COROLLA CROSS於2025年賣出將近4.5輛。（圖／和泰提供）





回顧2025年，TOYOTA單一品牌市占率超越30%，創下12年來新高，其中SUV冠軍王者COROLLA CROSS就賣出將近4.5輛，也是COROLLA CROSS的歷史紀錄。TOYOTA總代理和泰汽車表示，為回饋消費者支持，本月入主COROLLA CROSS，可享SAMSUNG微型智慧投影機、最高80萬零利率等多項好禮。另外同步推出「道路損傷保固」，讓輪胎也能享有保障。

COROLLA CROSS太神 全年賣近4.5萬輛

和泰認為，自2020年上市以來，COROLLA CROSS便以其精準的市場定位、卓越的產品實力，迅速贏得廣大消費者的青睞，2025年COROLLA CROSS的銷售氣勢如虹，全年累積銷量更是遙遙領先，登錄台數高達44,813輛，刷新自COROLLA CROSS上市以來歷史新高。

廣告 廣告

此外在COROLLA CROSS的基礎之上，額外投入心力，於2025年10月發表COROLLA CROSS GR SPORT車型。和泰指出，此次的改款，不僅是回應顧客期待的具體行動，更展現在提供多元化產品選擇上的努力與堅持，成功為銷售再添強力薪火。

和泰為了為回饋廣大消費者的支持，推出優惠方案，本月入主COROLLA CROSS送SAMSUNG微型智慧投影機（原價28,900元）。此外，本月購車最高還可享80萬零利率與5年14萬公里延長保固。

推出「道路損傷保固」 輪胎也能更安心

TOYOTA繼Lexus之後，也推出輪胎保固。（圖／和泰提供）

除了歡慶COROLLA CROSS稱王制霸的活動外，和泰還攜手台灣橫濱輪胎推出「道路損傷保固」，即日起至6月30日止，TOYOTA車主於全台TOYOTA服務據點一次購買4條指定橫濱輪胎（性能胎AD09與越野胎G016、G018花紋不含在內），即可享有最長一年或10,000公里內（以先到者為準），且輪胎殘餘溝深3.5mm以上時的道路損傷免費換胎保障。

和泰透露，「道路損傷保固」方案是為了讓車輛行駛時，輪胎胎面因尖銳物品刺穿、道路不良造成輪胎受損無法修補且非人為故意性破壞時，有再更全面的保障。只要是輪胎胎面刺穿、傷口超過直徑6mm，且無法採用內補、外補等進行修復的輪胎，經全台TOYOTA服務據點判定無法進行修補情況時，可以免費更換相同尺寸花紋之全新橫濱輪胎一條。

更多東森新聞報導

愛玩車／賓士發布安全警告 這些車「充電勿過80％」

愛玩車／關一次700！Waymo大手筆請關門臨時工

愛玩車／三陽DRGBT改款 增電推與彎道ABS

