愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題

先前豐田章男曾預告這次東京改裝車展將會出現中置引擎雙座車款，但沒想到卻是貨車。（圖／豐田提供）





在2026年東京改裝車展開幕前夕，豐田汽車總裁豐田章男透過一段巧妙的預告短片，引發全球汽車迷對中置引擎跑車的熱烈討論。這則預告起初被許多人解讀為即將推出全新MR2跑車的暗示，但最終揭曉的內容比預期更為出人意料，竟然是兩輛基於Daihatsu大發Hijet Kcar打造的概念車——GR Hijet Morizo K‑Trail和大發Hijet Jumbo Star Climber。

GR Hijet Morizo K‑Trail由Gazoo Racing操刀設計，擁有更為性能化的色彩。（圖／豐田提供）

一場巧妙預告引爆市場期待

豐田章男以其熱愛賽車文化的身份向來受到業界關注，他以「Morizo」之名在多項賽車活動中亮相，而這次的預告同樣具備話題性。豐田章男提前透過社交媒體和Toyota Gazoo Racing發布了一段訊息，透露自己買下了一輛「中置引擎、雙座」車輛準備在東京改裝車展上展示。這段消息迅速引發全球車迷和媒體的關注，更讓長期期待MR2回歸的支持者充滿想像。

市場與粉絲對於重新推出MR2跑車的期待由來已久，豐田早在1984年即推出了經典中置引擎雙座車MR2，這款以輕巧車身和出色操控著稱的跑車曾歷經三個世代的演進，直到2007年停產。許多人認為，豐田章男的預告或許暗示著這一經典名號的重生。

車輛維持著貨斗的配置，但是可以看得出來經歷過大量改裝，除了越野表現之外，同時也擁有性能感受。（圖／豐田提供）

真相揭曉 中置引擎的趣味展演

不過，當東京改裝車展開展後，真正揭曉的「中置引擎驚喜」，與大眾期待的高性能跑車完全不同。豐田章男展示的是兩輛基於大發Hijet Kcar打造的概念車——GR Hijet Morizo K‑Trail和大發Hijet Jumbo Star Climber。這些車款雖然採用自然中置引擎佈局，但與GR系列的小型性能跑車截然不同。

車內配置桶椅讓整體戰鬥感氛圍更加濃厚，賽車安全帶的搭配也同樣具有競技氛圍。（圖／豐田提供）

Hijet基於輕型Kcar平台，擁有中置660 c.c.引擎與雙座車艙設計，完全符合豐田章男在預告中描述的「中置雙座」條件，這也讓不少媒體與粉絲笑稱，豐田章男的預告採取了極高的幽默感與戲劇性轉折。值得注意的是，這兩款車展專屬的概念車並不會量產，它們的出現更多是展現設計趣味與豐田、大發的創意融合。

車輛後斗放置了兩張桶椅，讓更多人可以同時上車感受車輛的強大。（圖／豐田提供）

GR Hijet Morizo K‑Trail越野化Kcar

在這兩款概念中，GR Hijet Morizo K‑Trail是由Gazoo Racing設計的版本，具備更強烈的性能與運動風格，其車身採用較大輪圈與加高懸吊機構，提升崎嶇道路的通過能力。為增強性能感，它採用來自GR 86的懸吊系統與為該小排量引擎增壓的渦輪裝置，讓這輛小型車在趣味駕駛與操控上更具張力，車頭還有類似Land Cruiser Series 300的格柵設計，搭配外掛照明燈條與防護設施。

這兩輛車都將只是一次性的車展改裝車，並沒有任何量產計畫。（圖／豐田提供）

在內裝方面，GR Hijet Morizo K‑Trail更是別出心裁，不僅保留了原有貨斗的設計，還設置了多個桶椅，使更多乘員可以一起體驗這款趣味車款的魅力。這種設計既具玩樂氛圍，也展現出豐田在車輛用途多樣性上的創意思維。

大發的Hijet Jumbo Star Climber採用開放式車頂與大型防撞設計。（圖／豐田提供）

大發版本 Star Climber的多功能性

與GR Hijet形成對照的是大發的Hijet Jumbo Star Climber，這款由大發工程師改造的車型採用開放式車頂與大型防撞設計，更強調通用性與冒險風格。車身經過加高處理、配備LED燈光系統和崎嶇型輪胎，展示出一種結合工作車與戶外越野用途的獨特風格。此外，它還配備專用的行李儲存與升降系統，凸顯其多用途特性。

車輛展示出一種結合工作車與戶外越野用途的獨特風格。（圖／豐田提供）

這兩輛概念車在東京改裝車展上進行了投票，最終由GR Hijet Morizo K‑Trail以3,579票略勝Star Climber的3,520票，贏得觀眾青睞，這個結果也讓豐田章男親自駕駛GR版本車款帶走作為個人收藏。

儘管這次的「中置引擎驚喜」並非如外界預期推出全新MR2或類似性能車，整起事件仍在車迷與業界引發熱烈討論。這樣的操作一方面展示出豐田與其Gazoo Racing部門在對經典配置上的文化幽默感，另一方面也反映出豐田品牌願意在其展演活動中融入趣味性元素，而不僅僅局限於純粹的技術或量產車革新。

雖然這次的中置引擎雙座車款並不是MR2，但本次兩輛車的出現依舊讓許多車迷相當興奮。（圖／豐田提供）

對於期待MR2重新登場的人來說，這則事件可能是失望也是暗示，豐田並未完全排除中置引擎跑車的可能性。市場上也有關於全新MR2或其他類似性能跑車的傳聞與商標申請，加上豐田最近在輕型車與性能技術上的投入，都讓未來該車款回歸的可能性仍值得關注。

