愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款

豐田Century正式獨立成為子品牌，而其轎車也迎來G60世代發表七年以來的首次更新。（圖／豐田提供）





作為豐田汽車集團旗下定位凌駕於Lexus之上的頂級奢華品牌，Century旗艦轎車日前迎來G60世代發表七年以來的首次更新。儘管品牌產品線已擴增至休旅車款，但這款自1967年起便象徵日本頂級地位的豪華轎車，仍獲得了一輪意義深遠的技術升級，這次改款主要著重於主動式行車安全系統，同時也伴隨著價格大幅調漲。

車輛在外觀上沒有更動，依舊保持著該車款擁有的獨特經典魅力。（圖／豐田提供）

本次改款的重心在於全面導入豐田最新世代的Toyota Safety Sense先進駕駛輔助系統，其中升級版預警式防護系統的偵測範圍及精準度獲得顯著提升，如今能更精確地辨識車輛、行人、自行車與摩托車，並將路口偵測納入功能範圍內，大幅提高了在複雜城市環境中的行車安全性。

最主要的更新在於主動式安全系統的升級，讓便利性以及安全性都大幅提升。（圖／豐田提供）

此外，本次更新也導入了「主動式駕駛輔助」功能，能在駕駛人未察覺的情況下，協助管理轉向和煞車，例如在突然出現行人或自行車時提供輔助，或是在跟隨慢速車輛及接近彎道時提供適當的減速輔助。而在內裝科技方面，新車則標準配備了一組8吋資訊娛樂螢幕，儘管尺寸與現今豪華車款的趨勢相比相對保守，但仍支援聯網導航功能，讓便利性大幅提升。

另一項更新重點就是導入了8吋的中央螢幕，雖然這樣的尺寸對於現今的車款來說依舊偏小，不過司機應該沒有那麼在意吧。（圖／豐田提供）

與微幅的技術變動相比，新車型的價格漲幅更為引人注目。2026年式Century轎車在日本市場的起始定價為2,300萬日圓（約新台幣462.7萬元），較舊款車型足足調漲了292萬日圓（約新台幣58.7萬元）。儘管漲幅巨大，Century轎車仍維持了其市場的獨特性，依舊僅供日本國內市場販售，與已朝向全球市場佈局的Century SUV形成區隔。

該娛樂系統擁有聯網導航功能，便利性大幅提升。（圖／豐田提供）

在車輛設計與核心動力總成方面，本次改款則維持了既有的經典配置，外觀與內裝設計並未進行顯著的調整或新增飾面材料選擇，延續了其莊重典雅的風格。動力系統則承襲自前一代Lexus LS 600h的V8自然進氣引擎搭配電動馬達的油電混合系統，可提供425匹的綜效馬力輸出，並標配電控氣壓式懸吊與主動式降噪功能，確保頂級的乘坐舒適性。

目前Century轎車依舊僅在日本市場販售，並且可以透過「Century Meisters」提供無限客製化服務。（圖／豐田提供）

整體而言，Century轎車的更新體現了豐田在維持傳統旗艦地位的同時，對現代安全技術的必要補強。藉由導入最新一代的安全科技，鞏固了其頂級座駕的基礎規格，而龐大的價格增幅則反映了其作為獨立超豪華品牌的定位與價值。未來，Century品牌仍將透過「Century Meisters」提供無限客製化服務，持續服務全球最頂尖的層峰客群。

