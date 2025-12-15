愛玩車／豐田GR GT擁V8動力 超大馬力重返戰場

豐田正式發表GR GT旗艦賽車，這輛車將搭載雙渦輪V8引擎，並且擁有油電系統讓車輛效率更高。（圖／豐田提供）





日本汽車巨頭TOYOTA豐田日前以旗下高性能品牌「Gazoo Racing」推出全新旗艦級超級跑車GR GT，向全球性能車市場投下震撼彈。這款公路版與賽道版並存的超跑將與賓士AMG GT、保時捷911 GT3等歐洲強敵正面競爭，其逼近650匹的驚人動力與前衛設計引起國際車壇廣泛關注。

在車體結構上，GR GT採用全鋁合金框架與碳纖維強化部件，車重控制在約1,750公斤或更低的水準。（圖／豐田提供）

新車由豐田主導開發，是多年來研發投入的成果，延續品牌經典跑車血統，例如豐田2000GT以及富有傳奇色彩的Lexus LFA。GR GT的誕生象徵豐田在超級跑車領域重新發聲，從單一性能部門躍升為全球Gazoo Racing旗艦科技與性能代表。GR GT的核心亮點之一是其全新開發的4.0升雙渦輪增壓V8引擎與單馬達混合動力系統，官方表示，這具系統的輸出至少641匹馬力，峰值扭力超過86.7公斤米，與傳統超跑勢均力敵。

車輛從設計階段即以空氣動力效率為首要考量，融合下壓力、冷卻效能及風阻控制。（圖／豐田提供）

動力系統採用乾式油底殼設計，以提升潤滑效率與高負載的耐用性。電動輔助系統搭配八速後軸自排變速箱，不僅強化加速反應，也緩解渦輪介入延遲的時間。據豐田原廠預估，GR GT的極速可突破320 km/h，加速表現亦將非常出色。除了馬力驚人之外，這套動力系統代表豐田在混合驅動技術上取得重大突破，將電動輔助與燃油引擎性能完美結合，展現GR品牌詮釋「性能與環保並存」的未來策略。

前後重量分配約為45：55，有利於提升極限操控穩定性與循跡性能。（圖／豐田提供）

在車體結構上，GR GT採用全鋁合金框架與碳纖維強化部件，車重控制在約1,750公斤或更低的水準，使其在同級超跑中具備優異的馬力／車重比。前後重量分配約為45：55，有利於提升極限操控穩定性與循跡性能。車身造型低矮且寬闊，車長約4,820 mm、寬2,000 mm、高1,195 mm，軸距為2,725 mm，並且從設計階段即以空氣動力效率為首要考量，融合下壓力、冷卻效能及風阻控制。四輪均配備雙A臂懸吊與碳陶瓷煞車系統，搭配前265、後325的性能輪胎，為駕駛提供賽道等級的抓地與煞車性能。

中控多功能顯示螢幕與數位儀表採用高解析處理，提供即時資訊與車輛狀態顯示。（圖／豐田提供）

在空氣力學設計上，也融入賽車開發團隊的工程思維，以提高高速行駛穩定性與轉向精準度，使GR GT不僅是一輛直線加速猛獸，更是一款具備優異彎道動態平衡的全能跑車。其內裝設計以功能至上為核心，駕駛座艙布局照顧到專業賽道使用和日常駕駛需求，且儀表板、換檔指示和多功能控制都經過精心配置，以確保在高速操駕時能快速讀取與操作。

內裝用料融合高級Alcantara麂皮、真皮與金屬飾件，視覺上兼具運動性與豪華感。（圖／豐田提供）

內裝用料融合高級Alcantara麂皮、真皮與金屬飾件，視覺上兼具運動性與豪華感。中控多功能顯示螢幕與數位儀表也採用高解析處理，提供即時資訊與車輛狀態顯示，讓駕駛無論在賽道還是城市道路上均能有良好操控體驗。設計師特別針對視野與操作便利性做出最佳的調整，例如方向盤附近配置常用開關、清晰呈現換檔提示，讓GR GT能在瞬息萬變的駕駛狀態中保持直覺反應。

與GR GT同步開發的GR GT3車型同時發表，象徵著車輛擁有極致賽道基因。（圖／豐田提供）

GR GT的推出象徵Gazoo Racing正式進軍全球超跑戰場，定位高於現有的GR86、GR Corolla、甚至已停產的Supra性能系列車款，成為品牌的全新旗艦。這款車預計於2027年正式量產並交付，售價預估介於35萬至40萬美元（約新台幣1,100萬元至1,253.4萬元），並將透過豐田與Lexus兩種銷售通路在全球上市。隨著GR GT與其賽道版GR GT3同步開發，豐田也計劃重新強化其在國際賽事中的戰略布局，利用這款旗艦跑車推廣品牌影響力，進一步刷新其在全球汽車產業中的高性能形象。

隨著GR GT與其賽道版GR GT3同步發表，豐田也計劃重新強化其在國際賽事中的戰略布局，利用這款旗艦跑車推廣品牌影響力。（圖／豐田提供）

