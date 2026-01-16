愛玩車／買斷制將走入歷史 特斯拉FSD改為訂閱制

特斯拉宣布FSD自動輔助駕駛系統將終結買斷制，以後只能使用訂閱制服務。（圖／特斯拉提供）





Tesla特斯拉執行長Elon Musk近日投下震撼彈，正式宣佈自2月14日起，旗下「全自動輔助駕駛（FSD Supervised）」將全面取消8,000美元（約新台幣25.3萬元）的一次性買斷選項，轉向純訂閱制經營。雖然許多人早已料到會有這天，相信此舉也會讓部分車主在該日期之前買斷FSD系統，有望讓特斯拉短期的營收增加不少。

每月付款更划算 想用才用成為誘因

過去FSD被視為自動駕駛先驅，但近年來有許多車廠已經迎頭趕上。（圖／特斯拉提供）

特斯拉宣布停止讓車主買斷FSD系統，意味著未來所有新加入的車主，只能選擇以每月99美元（約新台幣3,100元）的代價來換取自動變換車道、導航路口轉向及「Actually Smart Summon」等進階功能。這項變革徹底終結了Elon Musk多年來稱FSD為「增值資產」的論點，正式將自動駕駛技術定義為一種軟體服務。

目前官網上還是可以看到FSD的選配項目，但未來將全面改為訂閱制服務。（圖／翻攝自特斯拉）

從財務角度來看，這場「訂閱轉身」對消費者來說利弊互見。以目前每月99美元的費率計算，車主需要持續訂閱約81個月（將近7年）才會達到原先買斷的成本，對於平均換車週期較短的消費者而言，訂閱制無疑降低了體驗高階輔助駕駛系統的門檻，也能更彈性地在長途旅行或節慶期間開啟功能。然而，對於計畫長期持有的車主，買斷制的消失則代表了長期使用成本的增加，且FSD權限未來可能更難隨著車輛轉手而增加保值性。

Rivian的Autonomy+服務，每月收費49.99美元，或一次性購買為2,500美元，該服務可在美國和加拿大超過350萬英里的道路上提供免手持駕駛功能。（圖／Rivian提供）

對比競爭對手，特斯拉的訂閱定價顯得相當具挑戰性。目前Rivian的Autonomy+提供類似的輔助駕駛功能，每月僅需49.99美元，或可選2,500美元買斷；福特的BlueCruise同樣為每月49.99美元；而通用的Super Cruise在新車首三年免費後，月費也僅需39.99美元。特斯拉堅持99美元的價位，顯示其對自家純視覺技術領先地位的高度自信，但也必須面對市場對「高溢價訂閱」是否物有所值的嚴格檢視，特別是在法規尚未完全允許的現狀下，這樣的價格將會受到很大的考驗。

福特的Blue Cruise每月收費49.99美元，每年收費495美元，或一次性購買2,495美元。（圖／福特提供）

這項策略調整背後也藏有深刻的商業意圖，Elon Musk的最新薪酬協議中，包含了「達到1,000萬個活躍FSD訂閱用戶」等關鍵營運指標。透過強制訂閱制，特斯拉能夠建立更穩定、可預測的經常性收益流，同時避開「買斷承諾」帶來的法律風險，因為訂閱用戶付費的是當下的軟體表現，而非一個「未來會完全實現」的虛無承諾。隨著2月14日限期將至，特斯拉是否會掀起最後一波買斷潮，或是藉此推動更多人嘗試訂閱，將成為全球車市軟體轉型的重要風向球。

