愛玩車／賓利豪華GT轎跑再進化 還可純電跑80公里

賓利推出全新Continental GT S／GTC S，擁有671匹最大馬力。（圖／賓利提供）





英國豪華跑車品牌Bentley賓利日前推出新一代的頂級豪華GT轎跑Continental GT S與敞篷版GTC S，象徵著品牌在性能混合動力領域的重要戰略佈局。這兩款新車搭載高性能插電式混合動力總成，兼具爆發力、靈活操控與豪華，不僅延續Continental車系在高階GT市場上的統治力，更為追求激情駕駛感的車迷帶來全新選擇。

雖然性能表現優異，但其搭載的PHEV系統依舊可以讓車輛的純電續航里程來到80公里。（圖／賓利提供）

高性能混合動力 671匹加速超快

作為Continental車系的重要成員，GT S與GTC S的核心亮點來自其先進的動力系統，該車型採用4.0升V8雙渦輪增壓引擎搭配電動馬達組成的插電式高性能混合動力系統。這套系統綜合輸出高達671匹馬力與94.9公斤米的扭力，讓這款兼具豪華與性能的轎跑能夠在極短時間內爆發出強大動力，官方數據顯示，GT S的0-96 km/h加速僅需3.3秒，極速可達306 km/h，在豪華GT級距中極具競爭力。

車輛配備Blackline Specification套件，全車黑化的樣貌更具侵略性。（圖／賓利提供）

值得一提的是，儘管性能驚人，這款Continental GT S同樣具備純電行駛能力，得益於插電式混合系統，GT S最多可在無需燃油的情況下以電力行駛80公里，這使得它在日常短程通勤或市區駕駛時能夠兼顧環保效益與低噪音的駕乘體驗，也反映賓利在性能與可持續性之間取得平衡的戰略方向。

車輛的空力套件讓性能與豪華感受兼具，滿足車主對於GT車款的想像。（圖／賓利提供）

在底盤與操控配置方面，賓利為GT S與GTC S配備了源自GT Speed及GT Mulliner的Performance Active Chassis主動底盤系統，結合全時四輪驅動、扭矩分配技術、高科技懸吊系統（含雙閥阻尼器與主動防傾）及全新一代電子穩定控制系統。更值得關注的是，這次Continental GT S首度導入了電子限滑差速器與四輪轉向系統，不僅提升了高速過彎的穩定性，也進一步增強了GT S在極限操控環境下的靈活性。

黑色後視鏡殼、深色燻黑燈組及22吋銀色鋁圈，進一步加強了整體的動感氣質。（圖／賓利提供）

在賓利一貫的豪華質感之外，GT S的外觀細節也經過精心設計，以彰顯其性能車身份。該車配備了Blackline Specification套件，黑色網格格柵飾件、黑色徽飾、精緻的前空力套件、運動化側裙，以及低調的後擴散器等元素統一採用深色處理，營造出更具侵略性的視覺效果，黑色後視鏡殼、深色燻黑燈組及22吋銀色鋁圈，則進一步加強了整體的動感氣質。當然，賓利也提供多種輪圈選擇，包括雙色或亮面黑色款式，以滿足不同車主的個性化需求。

賓利提供多種輪圈選擇，包括雙色或亮面黑色款式，以滿足不同車主的個性化需求。（圖／賓利提供）

內裝部分，賓利雖然尚未全面公開官方照片，但根據品牌透露，Continental GT S的座艙採用獨特的雙色坐椅設計與符合人體工學的皮革座椅，結合Dinamica麂皮材質包覆的方向盤、排檔桿與門板，營造出豪華與運動兼具的駕乘環境。標準配備包含鋼琴烤漆飾板，而選配項目則涵蓋碳纖維飾板與深色鍍鉻細節，以及全皮革內裝套件，讓駕駛者在追求性能之外也能享受賓利一貫的奢華質感。

Continental GT S將插入Azure與Speed車型之間，671匹動力與兼具純電行駛的混合動力設計，使其成為更適合日常與性能兼備的選擇。（圖／賓利提供）

從產品定位來看，Continental GT S將插入Azure與Speed之間，雖然GT Speed仍保有更高的性能優勢（771匹），但GT S的671匹動力與兼具純電行駛的混合動力設計，使其成為更適合日常與性能兼備的選擇。這反映賓利在拓展車系產品線時的一種策略，在保有極致性能車的同時，也為那些對性能與環保並重的客戶提供另一種選擇。

