愛玩車／賓士最新自動駕駛系統 將登入美國市場

賓士終於在近日正式宣布，即將推出其最新的先進駕駛輔助技術——MB.Drive Assist Pro，讓旗下量產車型具備SAE Level 2+半自動駕駛能力，實現城市道路的「點對點免人工控制導航」功能。賓士表示，這項突破性技術預計年底前在美國與其他主要市場上線，正面挑戰特斯拉的FSD系統。

賓士指出，MB.Drive Assist Pro不僅限於高速公路環境，而是首次能夠在複雜的城市街道中自動導航。消費者僅需透過車內按鈕啟動系統，從停車場至目的地的整段行駛都可以在監督下半自動進行，涵蓋轉彎、停紅綠燈、變換車道等多種路況。

目前預計這套全新技術將率先在美國登場，挑戰特斯拉FSD技術。（圖／賓士提供）

強悍感測器與NVIDIA AI 打造「類人駕駛」城市導航

MB.Drive Assist Pro的技術核心是先進的感測器與運算平台，官方資料顯示，系統整合約30個不同感測器，包括10個攝影機、5個雷達以及12個超音波感測器，並透過NVIDIA提供的Drive AV人工智慧軟體堆疊進行即時計算，這些運算裝置可提供高達508 TOPS（每秒兆次運算）的處理能力，為動態交通狀況做出快速反應。

車輛擁有超過10個攝影機，並且還有5個雷達以及12個超音波雷達，讓這套系統可以更加安全。（圖／賓士提供）

NVIDIA表示，Drive AV不僅能夠判斷行車路線、控制自動轉彎與車道選擇，還能識別繁忙市區中的行人、自行車與滑板車等弱勢交通使用者，並採取停車或避讓措拖。此外，系統可以在復雜道路環境下做出類似人類的駕駛決策，包括判斷速度、避開障礙物等行為。

消息人士指出，該技術涉及AI驅動的強化學習，藉由大量模擬與真實世界數據訓練模型，使系統能夠理解多變交通情況並持續進化。這種方法與特斯拉的FSD在原理上有相似之處，但因賓士與NVIDIA的合作更強調多感測器融合和安全性，在安全標準設定與測試層面與特斯拉有所不同。

MB.Drive Assist Pro不僅限於高速公路環境，更能夠在複雜的城市街道中自動導航。（圖／賓士提供）

MB.Drive Assist Pro將採用全新訂閱模式進行銷售，標配版本可能採月或年訂閱方式，而完整功能包則預計為約3年3,950美元的價格（約新台幣12.4萬元）。這與特斯拉FSD的定價策略相似，但賓士強調其安全監督要求與法規遵循更為嚴謹。這種定價策略反映了汽車產業在自動駕駛技術上的趨勢轉變，過去傳統企業以硬體配置為主要收益方式，而現在更多採用訂閱式軟體功能作為持續收入來源。

此外，賓士目前正在與各國相關監理機構合作，確保MB.Drive Assist Pro能在符合法規安全的前提下逐步推廣。由於每國對Level 2以上自動駕駛的法規框架尚未統一，因此實際上線時間與地區可能存在差異。

城市內的自動駕駛目前在許多地區的法規尚未落實，因此各地的上線時間很難推測。（圖／賓士提供）

綜觀來看，賓士MB.Drive Assist Pro的問世，不僅是單一車型的技術進化，更代表了整個汽車產業向更高智慧化、自動化的駛向重要里程碑。伴隨法規環境成熟與技術完善，未來駕駛者將看到更多類似「城市點對點自動導航」功能登上量產車，這可能徹底改變日常通勤與長途駕駛的方式。

